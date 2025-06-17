https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN

Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:17:00+03:00

2025-06-17T04:17:00+03:00

2025-06-17T04:29:00+03:00

дональд трамп

в мире

израиль

иран

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cf580918abe9750fa3eb7789f57affa.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Президент Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться встретиться с иранскими чиновниками", — говорится в публикации.Ранее Fox News сообщил, что Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Перед этим он вместе с госсекретарем Марко Рубио решил досрочно покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде.В беседе с журналистами президент США выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город. По данным CNN, Трамп пошел на такой шаг с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html

https://ria.ru/20250617/iran-2023236383.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023240050.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, израиль, иран, сша