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Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN - РИА Новости, 17.06.2025
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04:17 17.06.2025 (обновлено: 04:29 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:17:00+03:00
2025-06-17T04:29:00+03:00
дональд трамп
в мире
израиль
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Президент Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться встретиться с иранскими чиновниками", — говорится в публикации.Ранее Fox News сообщил, что Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Перед этим он вместе с госсекретарем Марко Рубио решил досрочно покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде.В беседе с журналистами президент США выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город. По данным CNN, Трамп пошел на такой шаг с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html
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дональд трамп, в мире, израиль, иран, сша
Дональд Трамп, В мире, Израиль, Иран, США
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN

CNN: Трамп поручил как можно скорее организовать встречу с иранскими чиновниками

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«
"Президент Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться встретиться с иранскими чиновниками", — говорится в публикации.
Американский президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
03:13
Ранее Fox News сообщил, что Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Перед этим он вместе с госсекретарем Марко Рубио решил досрочно покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде.
В беседе с журналистами президент США выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город. По данным CNN, Трамп пошел на такой шаг с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры.
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Иране задержали трех подозреваемых в работе на Моссад, сообщили СМИ
02:31

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет
03:39
 
Дональд ТрампВ миреИзраильИранСША
 
 
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