Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
CNN: Трамп поручил как можно скорее организовать встречу с иранскими чиновниками
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
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"Президент Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться встретиться с иранскими чиновниками", — говорится в публикации.
Ранее Fox News сообщил, что Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Перед этим он вместе с госсекретарем Марко Рубио решил досрочно покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде.
В беседе с журналистами президент США выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город. По данным CNN, Трамп пошел на такой шаг с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.