https://ria.ru/20250617/tramp-2023241414.html

Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее

Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее

Президент США Дональд Трамп после сообщения о его преждевременном отъезде с саммита глав государств "Большой семерки" (G7) из-за эскалации на Ближнем Востоке... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:57:00+03:00

2025-06-17T03:57:00+03:00

2025-06-17T03:57:00+03:00

в мире

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ближний восток

дональд трамп

g7

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после сообщения о его преждевременном отъезде с саммита глав государств "Большой семерки" (G7) из-за эскалации на Ближнем Востоке уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". "Вы, вероятно, видите то же, что и я, и мне нужно вернуться как можно скорее", - сообщил он журналистам пула Белого дома. Трамп добавил, что хотел бы остаться до конца саммита, но остальные участники восприняли его отъезд с пониманием. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023238235.html

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в мире, сша, ближний восток, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана