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Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее - РИА Новости, 17.06.2025
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03:57 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023241414.html
Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее
Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее
Президент США Дональд Трамп после сообщения о его преждевременном отъезде с саммита глав государств "Большой семерки" (G7) из-за эскалации на Ближнем Востоке... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:57:00+03:00
2025-06-17T03:57:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
дональд трамп
g7
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после сообщения о его преждевременном отъезде с саммита глав государств "Большой семерки" (G7) из-за эскалации на Ближнем Востоке уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". "Вы, вероятно, видите то же, что и я, и мне нужно вернуться как можно скорее", - сообщил он журналистам пула Белого дома. Трамп добавил, что хотел бы остаться до конца саммита, но остальные участники восприняли его отъезд с пониманием. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238235.html
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в мире, сша, ближний восток, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, G7, Обострение отношений США и Ирана
Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее

Трамп заявил, что должен вернуться в Вашингтон как можно скорее

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после сообщения о его преждевременном отъезде с саммита глав государств "Большой семерки" (G7) из-за эскалации на Ближнем Востоке уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
"Вы, вероятно, видите то же, что и я, и мне нужно вернуться как можно скорее", - сообщил он журналистам пула Белого дома.
Трамп добавил, что хотел бы остаться до конца саммита, но остальные участники восприняли его отъезд с пониманием.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News
03:05
 
В миреСШАБлижний ВостокДональд ТрампG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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