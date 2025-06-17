Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023240195.html
СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана
СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана
Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:39:00+03:00
2025-06-17T03:39:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
марко рубио
g7
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_141e03541d01bef0d3826d28883f08b3.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. Позднее Белый дом распространил пост главы государства в социальной сети X, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации. "Пост президента Дональда Трампа в соцсетях с призывом к жителям Ирана "немедленно покинуть Тегеран" отражает настоятельную необходимость вовлечения страны в переговоры на фоне эскалации конфликта с Израилем", - заявил CNN неназванный представитель Белого дома. Как сообщил источник, в течение всего дня, пока президент США Дональд Трамп находился на саммите Большой семерки (G7), он регулярно получал последние новости от государственного секретаря Марко Рубио и других официальных лиц. Из-за нарастающего давления Трамп принял решение досрочно покинуть саммит и вернуться в США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238235.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217411_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_79c1e7c0d3f88d9bd602dc2f108bc188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, марко рубио, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана

CNN: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана для возобновления переговоров

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. Позднее Белый дом распространил пост главы государства в социальной сети X, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном
03:03
"Пост президента Дональда Трампа в соцсетях с призывом к жителям Ирана "немедленно покинуть Тегеран" отражает настоятельную необходимость вовлечения страны в переговоры на фоне эскалации конфликта с Израилем", - заявил CNN неназванный представитель Белого дома.
Как сообщил источник, в течение всего дня, пока президент США Дональд Трамп находился на саммите Большой семерки (G7), он регулярно получал последние новости от государственного секретаря Марко Рубио и других официальных лиц. Из-за нарастающего давления Трамп принял решение досрочно покинуть саммит и вернуться в США.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News
03:05
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампМарко РубиоG7Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала