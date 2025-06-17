https://ria.ru/20250617/tramp-2023240195.html

СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана

СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана

Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:39:00+03:00

2025-06-17T03:39:00+03:00

2025-06-17T03:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано с целью побудить Иран срочно возобновить переговоры, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. Позднее Белый дом распространил пост главы государства в социальной сети X, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации. "Пост президента Дональда Трампа в соцсетях с призывом к жителям Ирана "немедленно покинуть Тегеран" отражает настоятельную необходимость вовлечения страны в переговоры на фоне эскалации конфликта с Израилем", - заявил CNN неназванный представитель Белого дома. Как сообщил источник, в течение всего дня, пока президент США Дональд Трамп находился на саммите Большой семерки (G7), он регулярно получал последние новости от государственного секретаря Марко Рубио и других официальных лиц. Из-за нарастающего давления Трамп принял решение досрочно покинуть саммит и вернуться в США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023238235.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, марко рубио, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте