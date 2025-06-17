https://ria.ru/20250617/tramp-2023240050.html
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет
Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения по иранской ядерной программе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:39:00+03:00
2025-06-17T03:39:00+03:00
2025-06-17T03:39:00+03:00
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обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения по иранской ядерной программе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. "Разумеется, позиция президента, которую он обозначил сегодня, не поменялась… Президент Трамп ясно дал понять, что это (соглашение с Ираном - ред.) остается на столе", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.Хегсет подчеркнул, что в условиях нынешней эскалации Израиля и Ирана глава Белого дома по-прежнему "надеется на возможность мира".
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Обострение отношений США и Ирана
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет
Хегсет: Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения с Ираном