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Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет - РИА Новости, 17.06.2025
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03:39 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023240050.html
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет
Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения по иранской ядерной программе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:39:00+03:00
2025-06-17T03:39:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
пит хегсет
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения по иранской ядерной программе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. &quot;Разумеется, позиция президента, которую он обозначил сегодня, не поменялась… Президент Трамп ясно дал понять, что это (соглашение с Ираном - ред.) остается на столе&quot;, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.Хегсет подчеркнул, что в условиях нынешней эскалации Израиля и Ирана глава Белого дома по-прежнему "надеется на возможность мира".
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Обострение отношений США и Ирана
Трамп настроен на достижение мирного соглашения с Ираном, заявил Хегсет

Хегсет: Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения с Ираном

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на достижение мирного соглашения по иранской ядерной программе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
«

"Разумеется, позиция президента, которую он обозначил сегодня, не поменялась… Президент Трамп ясно дал понять, что это (соглашение с Ираном - ред.) остается на столе", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

Хегсет подчеркнул, что в условиях нынешней эскалации Израиля и Ирана глава Белого дома по-прежнему "надеется на возможность мира".
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетОбострение отношений США и Ирана
 
 
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