https://ria.ru/20250617/tramp-2023238235.html

Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News

Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:05:00+03:00

2025-06-17T03:05:00+03:00

2025-06-17T03:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, передает Fox News."Он (Трамп — Прим. Ред.) потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке", — сообщил ведущий в эфире телеканала.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.Трамп ранее выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город.В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/ssha-2023237553.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023228932.html

сша

канада

ближний восток

иран

тегеран (город)

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в мире, сша, канада, ближний восток, дональд трамп, g7, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте