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Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News - РИА Новости, 17.06.2025
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03:05 17.06.2025 (обновлено: 03:30 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238235.html
Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News
Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:05:00+03:00
2025-06-17T03:30:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, передает Fox News."Он (Трамп — Прим. Ред.) потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке", — сообщил ведущий в эфире телеканала.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.Трамп ранее выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город.В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/ssha-2023237553.html
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в мире, сша, канада, ближний восток, дональд трамп, g7, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Канада, Ближний Восток, Дональд Трамп, G7, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News

Fox News: Трамп распорядился собрать СНБ США в Белом доме

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, передает Fox News.
«
"Он (Трамп — Прим. Ред.) потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке", — сообщил ведущий в эфире телеканала.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана
02:56
Трамп ранее выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет". Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город.
В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.
Американский президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
03:13

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ раскрыли, когда США вступят в конфликт с Ираном
00:30
 
В миреСШАКанадаБлижний ВостокДональд ТрампG7ИранТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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