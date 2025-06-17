https://ria.ru/20250617/tramp-2023237294.html

Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана

Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025

Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана

Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:50:00+03:00

2025-06-17T02:50:00+03:00

2025-06-17T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. В социальной сети X Белым дом опубликовал скрин поста Трампа из соцсети Truth Social, где призыв к немедленной эвакуации из Тегерана выделен желтым цветом. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023236951.html

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в мире, тегеран (город), израиль, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте