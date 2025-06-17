https://ria.ru/20250617/tramp-2023237294.html
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана
Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:50:00+03:00
2025-06-17T02:50:00+03:00
2025-06-17T02:50:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. В социальной сети X Белым дом опубликовал скрин поста Трампа из соцсети Truth Social, где призыв к немедленной эвакуации из Тегерана выделен желтым цветом. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023236951.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023236479.html
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), израиль, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана
Белый дом опубликовал пост Трампа, выделив желтым призыв к эвакуации из Тегерана