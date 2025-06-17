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Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025
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02:50 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023237294.html
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана
Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:50:00+03:00
2025-06-17T02:50:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. В социальной сети X Белым дом опубликовал скрин поста Трампа из соцсети Truth Social, где призыв к немедленной эвакуации из Тегерана выделен желтым цветом. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023236951.html
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Белый дом опубликовал пост Трампа с призывом к эвакуации из Тегерана

Белый дом опубликовал пост Трампа, выделив желтым призыв к эвакуации из Тегерана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Белый дом в социальной сети X опубликовал пост президента США Дональда Трампа, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации из Тегерана.
Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Израиле задержали людей, планировавших трансляцию обстрелов порта Хайфы
02:44
В социальной сети X Белым дом опубликовал скрин поста Трампа из соцсети Truth Social, где призыв к немедленной эвакуации из Тегерана выделен желтым цветом.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
02:33
 
В миреТегеран (город)ИзраильИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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