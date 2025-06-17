https://ria.ru/20250617/tramp-2023234629.html

"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану

"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025

"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет", об... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:55:00+03:00

2025-06-17T01:55:00+03:00

2025-06-17T01:55:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

дональд трамп

аббас аракчи

g7

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018002334_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_67f485e8333d166ce1e67995b4ba19a6.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет", об этом он сказал, выступая перед журналистами на полях саммита G7 в Канаде."Как я уже говорил, думаю, что соглашение будет подписано, или что-то произойдет, но соглашение будет подписано, и я думаю, что со стороны Ирана глупо не подписывать его", — сказал он.По его словам, он дал Тегерану 60 дней на согласование деталей сделки, и получил отказ, а "61-го числа " произошло нападение Израиля на Иран.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/dmitriev-2023234363.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023231235.html

https://ria.ru/20250616/tramp-2023194776.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, g7, обострение отношений сша и ирана