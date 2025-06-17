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"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025
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01:55 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023234629.html
"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану
"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025
"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет", об... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:55:00+03:00
2025-06-17T01:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
g7
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет", об этом он сказал, выступая перед журналистами на полях саммита G7 в Канаде."Как я уже говорил, думаю, что соглашение будет подписано, или что-то произойдет, но соглашение будет подписано, и я думаю, что со стороны Ирана глупо не подписывать его", — сказал он.По его словам, он дал Тегерану 60 дней на согласование деталей сделки, и получил отказ, а "61-го числа " произошло нападение Израиля на Иран.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/dmitriev-2023234363.html
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иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, G7, Обострение отношений США и Ирана
"Что-то произойдет": Трамп сделал мрачное заявление по Ирану

Трамп: Иран подпишет соглашение по ядерной сделке или что-то произойдет

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет", об этом он сказал, выступая перед журналистами на полях саммита G7 в Канаде.
"Как я уже говорил, думаю, что соглашение будет подписано, или что-то произойдет, но соглашение будет подписано, и я думаю, что со стороны Ирана глупо не подписывать его", — сказал он.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о санкциях
01:52
По его словам, он дал Тегерану 60 дней на согласование деталей сделки, и получил отказ, а "61-го числа " произошло нападение Израиля на Иран.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
01:04
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 19:24
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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