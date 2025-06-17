Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 17.06.2025 (обновлено: 01:57 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023233614.html
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран
Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:38:00+03:00
2025-06-17T01:57:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
иран
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d24c26a83b1aba5d8553117ca29f005.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.&quot;Иран должен был подписать &quot;сделку&quot;, которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!&quot; — заявил глава Белого дома.Трамп, выступая незадолго до этого перед журналистами на полях саммита "Большой семерки", выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет".В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228775.html
https://ria.ru/20250616/ssha-2023216905.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217353_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_5f1b18c7043d84e02a1004311f6ba4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, иран, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«

"Иран должен был подписать "сделку", которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" — заявил глава Белого дома.

Трамп, выступая незадолго до этого перед журналистами на полях саммита "Большой семерки", выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет".
В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп заявил, что США не допустят обладания ЯО Ираном
00:26

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP
Вчера, 22:18
 
В миреТегеран (город)СШАИранДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала