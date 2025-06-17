Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран
Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп, выступая незадолго до этого перед журналистами на полях саммита "Большой семерки", выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет".
В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.