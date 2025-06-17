https://ria.ru/20250617/tramp-2023233614.html

Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:38:00+03:00

2025-06-17T01:38:00+03:00

2025-06-17T01:57:00+03:00

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тегеран (город)

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дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social."Иран должен был подписать "сделку", которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" — заявил глава Белого дома.Трамп, выступая незадолго до этого перед журналистами на полях саммита "Большой семерки", выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе "что-то произойдет".В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/tramp-2023228775.html

https://ria.ru/20250616/ssha-2023216905.html

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в мире, тегеран (город), сша, иран, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана