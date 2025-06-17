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Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции - РИА Новости, 17.06.2025
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00:35 17.06.2025 (обновлено: 01:00 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023229542.html
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции
Вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. "Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто "давайте подпишем документ". Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде, комментируя отказ вводить санкции против России. Американский президент подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отказался спекулировать на тему возможной поддержки подобных ограничений в случае их введения."Я жду, будет ли подписано соглашение (об урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - добавил Трамп, говоря о возможности введения США новых санкций против РФ.Запись выступления опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
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сша, дональд трамп, канада, g7
США, Дональд Трамп, Канада, G7
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции

Трамп: вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто "давайте подпишем документ". Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде, комментируя отказ вводить санкции против России.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
Американский президент подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отказался спекулировать на тему возможной поддержки подобных ограничений в случае их введения.
"Я жду, будет ли подписано соглашение (об урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - добавил Трамп, говоря о возможности введения США новых санкций против РФ.
Запись выступления опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России
00:23
 
СШАДональд ТрампКанадаG7
 
 
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