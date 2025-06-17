https://ria.ru/20250617/tramp-2023229289.html

Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине

Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине РИА Новости, 17.06.2025

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине "Если я смогу это остановить, то буду очень счастлив", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде. Запись выступления опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023228526.html

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в мире, украина, сша, канада, дональд трамп, g7