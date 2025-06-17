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Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине - РИА Новости, 17.06.2025
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00:33 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023229289.html
Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине
Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине РИА Новости, 17.06.2025
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине "Если я смогу это остановить, то буду очень счастлив", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде. Запись выступления опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.
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в мире, украина, сша, канада, дональд трамп, g7
В мире, Украина, США, Канада, Дональд Трамп, G7
Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся договориться по Украине

Трамп заявил, что будет счастлив, если удастся достичь урегулирования на Украине

© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине
"Если я смогу это остановить, то буду очень счастлив", - сообщил он журналистам на полях саммита G7 в Канаде.
Запись выступления опубликовал Белый дом на странице в социальной сети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России
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В миреУкраинаСШАКанадаДональд ТрампG7
 
 
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