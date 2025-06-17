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Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России - РИА Новости, 17.06.2025
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00:23 17.06.2025 (обновлено: 11:31 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228526.html
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России
Президент США Дональд Трамп медлит с введением санкций против России в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине, передает агентство... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:23:00+03:00
2025-06-17T11:31:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп медлит с введением санкций против России в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине, передает агентство Reuters."Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто", — говорится в публикации.Общаясь с журналистами на полях саммита G7 в Канаде, Трамп добавил, что будет "очень счастлив", если получится добиться разрешения украинского конфликта. Он также посетовал, что санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов.Первого апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэма* вместе с коллегами внес в американский сенат "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает рестрикции в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предусматривается запрет на участие американцев в операциях по покупке российских долговых бумаг.В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях против России будет принимать лично.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020767396.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России

Reuters: Трамп выжидает с введением санкций против РФ в надежде на соглашение

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп медлит с введением санкций против России в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине, передает агентство Reuters.
«
"Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто", — говорится в публикации.
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Общаясь с журналистами на полях саммита G7 в Канаде, Трамп добавил, что будет "очень счастлив", если получится добиться разрешения украинского конфликта. Он также посетовал, что санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов.
Первого апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэма* вместе с коллегами внес в американский сенат "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает рестрикции в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.
В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предусматривается запрет на участие американцев в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях против России будет принимать лично.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
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