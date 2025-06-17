https://ria.ru/20250617/tramp-2023228526.html

Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России

Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России

Президент США Дональд Трамп медлит с введением санкций против России в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине, передает агентство... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:23:00+03:00

2025-06-17T00:23:00+03:00

2025-06-17T11:31:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_46cb9d90549ed3023cd4b344e70b739b.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп медлит с введением санкций против России в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине, передает агентство Reuters."Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто", — говорится в публикации.Общаясь с журналистами на полях саммита G7 в Канаде, Трамп добавил, что будет "очень счастлив", если получится добиться разрешения украинского конфликта. Он также посетовал, что санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов.Первого апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэма* вместе с коллегами внес в американский сенат "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает рестрикции в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предусматривается запрет на участие американцев в операциях по покупке российских долговых бумаг.В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях против России будет принимать лично.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020767396.html

https://ria.ru/20250616/rossiya-2023186180.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии