https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html

На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон

На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон - РИА Новости, 17.06.2025

На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон

Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва, пострадавших при происшествии нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:13:00+03:00

2025-06-17T16:13:00+03:00

2025-06-17T16:46:00+03:00

происшествия

иркутск

москва

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва, пострадавших при происшествии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика во вторник. "Рейс Иркутск – Москва 13 июня в горизонтальном полете ... у пассажира произошло возгорание телефона Redmi 14 PRO, из-за чего он бросил телефон на пол. Началось задымление салона, пассажиры принялись поливать телефон водой", – рассказали в пресс-службе. Как отметила собеседница агентства, бортпроводники во время происшествия сработали оперативно: надели огнеупорные перчатки, разместили телефон в баке в туалетной комнате под наблюдением, а в салоне перекрыли вентиляцию. "Сидящим рядом пассажирам выданы мокрые салфетки, беременную девушку пересадили в хвостовую часть. В салоне самолета зафиксировано повреждение коврового покрытия. Пассажир не получил травм и ожогов", – добавили в "Уральских авиалиниях".

https://ria.ru/20250604/jakutija-2020776597.html

иркутск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иркутск, москва, уральские авиалинии