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На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон - РИА Новости, 17.06.2025
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16:13 17.06.2025 (обновлено: 16:46 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html
На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон
На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон - РИА Новости, 17.06.2025
На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон
Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва, пострадавших при происшествии нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:13:00+03:00
2025-06-17T16:46:00+03:00
происшествия
иркутск
москва
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва, пострадавших при происшествии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика во вторник. "Рейс Иркутск – Москва 13 июня в горизонтальном полете ... у пассажира произошло возгорание телефона Redmi 14 PRO, из-за чего он бросил телефон на пол. Началось задымление салона, пассажиры принялись поливать телефон водой", – рассказали в пресс-службе. Как отметила собеседница агентства, бортпроводники во время происшествия сработали оперативно: надели огнеупорные перчатки, разместили телефон в баке в туалетной комнате под наблюдением, а в салоне перекрыли вентиляцию. "Сидящим рядом пассажирам выданы мокрые салфетки, беременную девушку пересадили в хвостовую часть. В салоне самолета зафиксировано повреждение коврового покрытия. Пассажир не получил травм и ожогов", – добавили в "Уральских авиалиниях".
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происшествия, иркутск, москва, уральские авиалинии
Происшествия, Иркутск, Москва, Уральские авиалинии
На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон

На борту самолета "Уральских авиалиний" загорелся телефон, пострадавших нет

© Фото : соцсетиТелефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва
Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании Уральские авиалинии рейсом Иркутск – Москва - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : соцсети
Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Телефон загорелся на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Иркутск – Москва, пострадавших при происшествии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика во вторник.
«
"Рейс ИркутскМосква 13 июня в горизонтальном полете ... у пассажира произошло возгорание телефона Redmi 14 PRO, из-за чего он бросил телефон на пол. Началось задымление салона, пассажиры принялись поливать телефон водой", – рассказали в пресс-службе.
Как отметила собеседница агентства, бортпроводники во время происшествия сработали оперативно: надели огнеупорные перчатки, разместили телефон в баке в туалетной комнате под наблюдением, а в салоне перекрыли вентиляцию.
"Сидящим рядом пассажирам выданы мокрые салфетки, беременную девушку пересадили в хвостовую часть. В салоне самолета зафиксировано повреждение коврового покрытия. Пассажир не получил травм и ожогов", – добавили в "Уральских авиалиниях".
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление
4 июня, 05:54
 
ПроисшествияИркутскМоскваУральские авиалинии
 
 
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