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В центре Тегерана слышны звуки активной работы ПВО

В центре Тегерана слышны звуки активной работы ПВО - РИА Новости, 17.06.2025

В центре Тегерана слышны звуки активной работы ПВО

Звуки активной работы средств противовоздушной обороны (ПВО) слышны в центральной части столицы Ирана в 5-й раз за день, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:33:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Звуки активной работы средств противовоздушной обороны (ПВО) слышны в центральной части столицы Ирана в 5-й раз за день, передает корреспондент РИА Новости. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023419186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте