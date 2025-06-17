https://ria.ru/20250617/tegeran-2023387637.html

В центре Тегерана прогремели взрывы

В центре Тегерана прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025

В центре Тегерана прогремели взрывы

Звуки взрывов и работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:55:00+03:00

2025-06-17T17:55:00+03:00

2025-06-17T18:22:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Звуки взрывов и работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, казем джалали