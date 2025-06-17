https://ria.ru/20250617/tasnim-2023407807.html

Началась новая волна ударов Ирана по Израилю, сообщает Tasnim

Началась новая волна ударов Ирана по Израилю, сообщает Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025

Началась новая волна ударов Ирана по Израилю, сообщает Tasnim

Началась очередная волна ответного удара Ирана ракетами и БПЛА по Израилю, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:19:00+03:00

2025-06-17T19:19:00+03:00

2025-06-17T19:24:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Началась очередная волна ответного удара Ирана ракетами и БПЛА по Израилю, передает агентство Tasnim."Несколько минут назад началась новая волна атак ракетами и БПЛА военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР - ред.) по целям на территории Израиля", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023405694.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, казем джалали, иран, израиль, тегеран (город)