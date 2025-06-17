Рейтинг@Mail.ru
Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tanker-2023403329.html
Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе
Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе - РИА Новости, 17.06.2025
Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе
Отсутствуют свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, передает... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:51:00+03:00
2025-06-17T18:51:00+03:00
в мире
оманский залив
либерия
барбуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023382611_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0cd2097f369d3de449a4a94804f3c19b.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отсутствуют свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline. Вечером 16 июня нефтяные танкеры Front Eagle и Adalynn под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, о чем сообщал сервис Marinetraffic. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании Frontline, инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке, члены экипажа танкера Front Eagle не пострадали. "Столкновение ... Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют", - говорится в сообщении агентства. Ранее во вторник информационное агентство WAM передавало, что береговая охрана ОАЭ эвакуировала 24 членов экипажа нефтяного танкера Adalynn после столкновения, другие подробности инцидента не сообщались.
https://ria.ru/20250310/tanker-2004133426.html
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
оманский залив
либерия
барбуда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023382611_176:0:1256:810_1920x0_80_0_0_ed9eb7d9193b9c81526ea2eed9e3f01b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оманский залив, либерия, барбуда
В мире, Оманский залив, Либерия, Барбуда
Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

Reuters: ЧП с танкерами в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством

© Кадр видео из соцсетейПожар на танкере Adalynn в Оманском заливе
Пожар на танкере Adalynn в Оманском заливе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на танкере Adalynn в Оманском заливе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отсутствуют свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline.
Вечером 16 июня нефтяные танкеры Front Eagle и Adalynn под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, о чем сообщал сервис Marinetraffic. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании Frontline, инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке, члены экипажа танкера Front Eagle не пострадали.
Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
У берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
10 марта, 16:18
"Столкновение ... Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют", - говорится в сообщении агентства.
Ранее во вторник информационное агентство WAM передавало, что береговая охрана ОАЭ эвакуировала 24 членов экипажа нефтяного танкера Adalynn после столкновения, другие подробности инцидента не сообщались.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
7 марта, 23:37
 
В миреОманский заливЛиберияБарбуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала