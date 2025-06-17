https://ria.ru/20250617/tanker-2023403329.html

Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе - РИА Новости, 17.06.2025

Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

Отсутствуют свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, передает... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:51:00+03:00

2025-06-17T18:51:00+03:00

2025-06-17T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отсутствуют свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline. Вечером 16 июня нефтяные танкеры Front Eagle и Adalynn под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, о чем сообщал сервис Marinetraffic. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании Frontline, инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке, члены экипажа танкера Front Eagle не пострадали. "Столкновение ... Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют", - говорится в сообщении агентства. Ранее во вторник информационное агентство WAM передавало, что береговая охрана ОАЭ эвакуировала 24 членов экипажа нефтяного танкера Adalynn после столкновения, другие подробности инцидента не сообщались.

https://ria.ru/20250310/tanker-2004133426.html

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оманский залив

либерия

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в мире, оманский залив, либерия, барбуда