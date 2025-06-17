https://ria.ru/20250617/tanker-2023291354.html
В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера
В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера - РИА Новости, 17.06.2025
В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера
Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:39:00+03:00
2025-06-17T11:39:00+03:00
2025-06-17T17:43:00+03:00
оманский залив
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic."Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан (в ОАЭ - ред.)", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X. Добавляется, что в 1.51 UTC (4.51 мск) судно Front Eagle сменило статус на "лишено управления".По данным Marinetraffic, судно Front Eagle было груженым и шло в направлении Китая под флагом Либерии, а Adalynn выдвигалось со стоянки. Согласно информации на сайте сервиса, Adalynn ходит под флагом Антигуа и Барбуда.В компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как "навигационный инцидент", не связанный с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. Возникший в результате столкновения пожар на палубе Front Eagle был немедленно потушен, члены экипажа танкера не пострадали, отмечается в публикации.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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оманский залив
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оманский залив, в мире, либерия, барбуда
Оманский залив, В мире, Либерия, Барбуда
В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера
Marinetraffic: в Оманском заливе столкнулись 2 нефтяных танкера