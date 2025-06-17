https://ria.ru/20250617/tank-2023259945.html

Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard

Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard - РИА Новости, 17.06.2025

Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard

Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил немецкий танк Leopard в районе поселка Ялта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:59:00+03:00

2025-06-17T08:59:00+03:00

2025-06-17T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил немецкий танк Leopard в районе поселка Ялта в ДНР, сообщило Минобороны."Во время боевого дежурства <…> расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил в лесопосадке замаскированный танк ВСУ Leopard 1А5 немецкого производства", — говорится в публикации.Военное ведомство опубликовало видео, на котором операторы беспилотников обнаруживают танк и наносят по нему серию ударов.

https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР Минобороны России показало видео уничтожения танка Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР. 2025-06-17T08:59 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика