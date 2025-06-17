https://ria.ru/20250617/tank-2023259945.html
Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard
Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard - РИА Новости, 17.06.2025
Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard
Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил немецкий танк Leopard в районе поселка Ялта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:59:00+03:00
2025-06-17T08:59:00+03:00
2025-06-17T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Расчет FPV-дронов "Рубикон" уничтожил немецкий танк Leopard в районе поселка Ялта в ДНР, сообщило Минобороны."Во время боевого дежурства <…> расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил в лесопосадке замаскированный танк ВСУ Leopard 1А5 немецкого производства", — говорится в публикации.Военное ведомство опубликовало видео, на котором операторы беспилотников обнаруживают танк и наносят по нему серию ударов.
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россия
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Уничтожение танка Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР
Минобороны России показало видео уничтожения танка Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР.
2025-06-17T08:59
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard
Минобороны показало кадры уничтожения дронами танка Leopard вблизи Ялты в ДНР