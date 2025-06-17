https://ria.ru/20250617/svo-2023406466.html

Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений

Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений - РИА Новости, 17.06.2025

Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений

Волонтёрский центр Нижегородской области отправил в зону специальной военной операции два мотоцикла для нижегородских подразделений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:10:00+03:00

2025-06-17T19:10:00+03:00

2025-06-17T19:10:00+03:00

надежные люди

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Волонтёрский центр Нижегородской области отправил в зону специальной военной операции два мотоцикла для нижегородских подразделений, сообщает пресс-служба организации. "Мотоциклы были приобретены специально по запросу военнослужащих. Для выполнения боевых задач на фронте им очень нужны легкие и быстроходные средства передвижения. Они помогут бойцам в быстром перемещении между позициями. Техника значительно повысит мобильность и эффективность выполнения боевых задач военнослужащими", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сборе средств на приобретение мотоциклов приняли участие партнеры Волонтёрского центра - нижегородская общественная организация "Забота", участники проекта "Женское лидерство" и "Лидеры Нижегородской области". "Наша помощь фронту продолжается ежедневно, а отправка на СВО происходит практически каждую неделю. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу. Благодарю гуманитарную группу "Русский доброволец", которая взялась доставить нашим героям технику", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.

https://ria.ru/20250616/svo-2023094551.html

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