https://ria.ru/20250617/svo-2023406466.html
Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений
Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений - РИА Новости, 17.06.2025
Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений
Волонтёрский центр Нижегородской области отправил в зону специальной военной операции два мотоцикла для нижегородских подразделений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:10:00+03:00
2025-06-17T19:10:00+03:00
2025-06-17T19:10:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Волонтёрский центр Нижегородской области отправил в зону специальной военной операции два мотоцикла для нижегородских подразделений, сообщает пресс-служба организации. "Мотоциклы были приобретены специально по запросу военнослужащих. Для выполнения боевых задач на фронте им очень нужны легкие и быстроходные средства передвижения. Они помогут бойцам в быстром перемещении между позициями. Техника значительно повысит мобильность и эффективность выполнения боевых задач военнослужащими", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сборе средств на приобретение мотоциклов приняли участие партнеры Волонтёрского центра - нижегородская общественная организация "Забота", участники проекта "Женское лидерство" и "Лидеры Нижегородской области". "Наша помощь фронту продолжается ежедневно, а отправка на СВО происходит практически каждую неделю. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу. Благодарю гуманитарную группу "Русский доброволец", которая взялась доставить нашим героям технику", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.
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нижегородская область, сво
Надежные люди, Нижегородская область, СВО
Волонтёры отправили в зону СВО мотоциклы для нижегородских подразделений
Волонтёры отправили в зону СВО два мотоцикла для нижегородских подразделений
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Волонтёрский центр Нижегородской области отправил в зону специальной военной операции два мотоцикла для нижегородских подразделений, сообщает пресс-служба организации.
"Мотоциклы были приобретены специально по запросу военнослужащих. Для выполнения боевых задач на фронте им очень нужны легкие и быстроходные средства передвижения. Они помогут бойцам в быстром перемещении между позициями. Техника значительно повысит мобильность и эффективность выполнения боевых задач военнослужащими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сборе средств на приобретение мотоциклов приняли участие партнеры Волонтёрского центра - нижегородская общественная организация "Забота", участники проекта "Женское лидерство" и "Лидеры Нижегородской области".
"Наша помощь фронту продолжается ежедневно, а отправка на СВО происходит практически каждую неделю. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу. Благодарю гуманитарную группу "Русский доброволец", которая взялась доставить нашим героям технику", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.