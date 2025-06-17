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В Венеции протестующие угрожают сорвать свадьбу Джеффа Безоса
В Венеции протестующие угрожают сорвать свадьбу Джеффа Безоса - РИА Новости, 17.06.2025
В Венеции протестующие угрожают сорвать свадьбу Джеффа Безоса
Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:43:00+03:00
2025-06-17T23:43:00+03:00
2025-06-17T23:43:00+03:00
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РИМ, 17 июн – РИА Новости. Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено на несколько дней "по логистическим причинам", пишет газета Fatto Quotidiano. Группа активистов, объединившиеся в комитет "Нет места для Безоса" (No Space for Bezos), организовали несколько протестных акций против превращения Венеции в декорацию для масштабной вечеринки. На прошлой неделе они разместили растяжку c перечеркнутой крестом фамилией миллиардера на колокольне церкви Сан-Джорджо. Затем более 200 человек собрались на мирную демонстрацию на одной из площадей города. Как пишет Fatto, протестный комитет заявляет, что не выступает против самой свадьбы, а "против высокомерия этого "технофеодального лорда", который ведет себя как дома". Торжества, изначально запланированные на 24-26 июня, были отложены на несколько дней (скорее всего, они пройдут с 26 по 28 июня), официально по "логистическим" причинам, пишет газета, отмечая накаленную атмосферу в городе. Лидеры протестного движения обещают провести демонстрацию 28 июня, чтобы заблокировать каналы, ведущие к одному из мест проведения бракосочетания. Если понадобится, они обещают перекрыть водные артерии своими телами.
https://ria.ru/20250404/ljudi-2009255393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венеция, джефф безос, amazon
В мире, Венеция, Джефф Безос, Amazon
В Венеции протестующие угрожают сорвать свадьбу Джеффа Безоса
Fatto Quotidiano: активисты угрожают сорвать свадьбу основателя Amazon в Венеции
РИМ, 17 июн – РИА Новости.
Активисты из Венеции, выступающие против свадьбы основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, угрожают сорвать мероприятие, бракосочетание уже перенесено на несколько дней "по логистическим причинам", пишет газета Fatto Quotidiano
.
Группа активистов, объединившиеся в комитет "Нет места для Безоса
" (No Space for Bezos), организовали несколько протестных акций против превращения Венеции
в декорацию для масштабной вечеринки. На прошлой неделе они разместили растяжку c перечеркнутой крестом фамилией миллиардера на колокольне церкви Сан-Джорджо. Затем более 200 человек собрались на мирную демонстрацию на одной из площадей города.
Как пишет Fatto, протестный комитет заявляет, что не выступает против самой свадьбы, а "против высокомерия этого "технофеодального лорда", который ведет себя как дома".
Торжества, изначально запланированные на 24-26 июня, были отложены на несколько дней (скорее всего, они пройдут с 26 по 28 июня), официально по "логистическим" причинам, пишет газета, отмечая накаленную атмосферу в городе.
Лидеры протестного движения обещают провести демонстрацию 28 июня, чтобы заблокировать каналы, ведущие к одному из мест проведения бракосочетания. Если понадобится, они обещают перекрыть водные артерии своими телами.