Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове просят направить на лечение
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Гособвинение просит суд направить на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, одному из которых он отрезал голову, сообщает прокуратура Нижегородской области.
В начале декабря 2024 года в квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Вскоре был задержан подозреваемый - 29-летний житель Сарова.
"В ходе предварительного расследования проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила наличие у обвиняемого психического расстройства в форме параноидной шизофрении", - говорится в сообщении.
Мужчину поместили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
"Прокуратура Нижегородской области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Саров, уголовное дело в отношении направлено в Нижегородский областной суд", - подчеркивается в сообщении.