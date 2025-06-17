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Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение - РИА Новости, 17.06.2025
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20:45 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/sud-2023421275.html
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение - РИА Новости, 17.06.2025
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, одному из которых он отрезал голову,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:45:00+03:00
2025-06-17T20:45:00+03:00
происшествия
саров
нижегородская область
россия
нижегородский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Гособвинение просит суд направить на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, одному из которых он отрезал голову, сообщает прокуратура Нижегородской области. В начале декабря 2024 года в квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Вскоре был задержан подозреваемый - 29-летний житель Сарова. "В ходе предварительного расследования проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила наличие у обвиняемого психического расстройства в форме параноидной шизофрении", - говорится в сообщении. Мужчину поместили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. "Прокуратура Нижегородской области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Саров, уголовное дело в отношении направлено в Нижегородский областной суд", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, саров, нижегородская область, россия, нижегородский областной суд
Происшествия, Саров, Нижегородская область, Россия, Нижегородский областной суд
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение

Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове просят направить на лечение

© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Гособвинение просит суд направить на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, одному из которых он отрезал голову, сообщает прокуратура Нижегородской области.
В начале декабря 2024 года в квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Вскоре был задержан подозреваемый - 29-летний житель Сарова.
"В ходе предварительного расследования проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила наличие у обвиняемого психического расстройства в форме параноидной шизофрении", - говорится в сообщении.
Мужчину поместили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
"Прокуратура Нижегородской области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Саров, уголовное дело в отношении направлено в Нижегородский областной суд", - подчеркивается в сообщении.
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