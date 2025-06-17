https://ria.ru/20250617/sud-2023421275.html

Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение

Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение - РИА Новости, 17.06.2025

Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, одному из которых он отрезал голову,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:45:00+03:00

2025-06-17T20:45:00+03:00

2025-06-17T20:45:00+03:00

происшествия

саров

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Гособвинение просит суд направить на принудительное лечение обвиняемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове, одному из которых он отрезал голову, сообщает прокуратура Нижегородской области. В начале декабря 2024 года в квартире дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Вскоре был задержан подозреваемый - 29-летний житель Сарова. "В ходе предварительного расследования проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила наличие у обвиняемого психического расстройства в форме параноидной шизофрении", - говорится в сообщении. Мужчину поместили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. "Прокуратура Нижегородской области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Саров, уголовное дело в отношении направлено в Нижегородский областной суд", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250617/chubarovschina-2023369423.html

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