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Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/sud-2023406858.html
Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области
Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области - РИА Новости, 17.06.2025
Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области
Десять украинских военнослужащих предстанут перед судом за преступления в Курской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:15:00+03:00
2025-06-17T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
сергей бойко
алексей левченко
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих предстанут перед судом за преступления в Курской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. "Утверждены обвинительные заключения по десяти уголовным делам в отношении десяти военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины: стрелков Сергея Бойко, Сергея Голубниченко, Александра Деревянко, Павла Долженкова, Виталия Ершова, Сергея Колодия, Юрия Конограя, Алексея Левченко, санитара-стрелка Евгения Полторацкого и пулеметчика Артура Сингера... Уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Отмечается, что они обвиняются по статье о теракте. По версии следствия, каждый из обвиняемых в разные периоды в конце 2024 года - начале 2025 года вместе с другими силовиками того же подразделения на БТР Stryker, "Казак" и Bushmaster, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства, незаконно вторглись в Суджанский район Курской области для ведения террористической деятельности в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Погребки. Подчеркивается, что для блокирования и удержания этих населенных пунктов они оборудовали вблизи них наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали данные о них, препятствовали работе региональных властей, а также запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Как отметили в ГП РФ, в настоящее время обвиняемые содержатся под стражей.
https://ria.ru/20250607/vsu-2021553504.html
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происшествия, курская область, россия, украина, сергей бойко, алексей левченко, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Сергей Бойко, Алексей Левченко, Генеральная прокуратура РФ
Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области

Десять боевиков ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих предстанут перед судом за преступления в Курской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Утверждены обвинительные заключения по десяти уголовным делам в отношении десяти военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины: стрелков Сергея Бойко, Сергея Голубниченко, Александра Деревянко, Павла Долженкова, Виталия Ершова, Сергея Колодия, Юрия Конограя, Алексея Левченко, санитара-стрелка Евгения Полторацкого и пулеметчика Артура Сингера... Уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они обвиняются по статье о теракте.
По версии следствия, каждый из обвиняемых в разные периоды в конце 2024 года - начале 2025 года вместе с другими силовиками того же подразделения на БТР Stryker, "Казак" и Bushmaster, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства, незаконно вторглись в Суджанский район Курской области для ведения террористической деятельности в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Погребки.
Подчеркивается, что для блокирования и удержания этих населенных пунктов они оборудовали вблизи них наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали данные о них, препятствовали работе региональных властей, а также запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.
Как отметили в ГП РФ, в настоящее время обвиняемые содержатся под стражей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСергей БойкоАлексей ЛевченкоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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