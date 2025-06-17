Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области
Десять боевиков ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих предстанут перед судом за преступления в Курской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Утверждены обвинительные заключения по десяти уголовным делам в отношении десяти военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины: стрелков Сергея Бойко, Сергея Голубниченко, Александра Деревянко, Павла Долженкова, Виталия Ершова, Сергея Колодия, Юрия Конограя, Алексея Левченко, санитара-стрелка Евгения Полторацкого и пулеметчика Артура Сингера... Уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они обвиняются по статье о теракте.
По версии следствия, каждый из обвиняемых в разные периоды в конце 2024 года - начале 2025 года вместе с другими силовиками того же подразделения на БТР Stryker, "Казак" и Bushmaster, будучи вооруженными, имея при себе взрывные устройства, незаконно вторглись в Суджанский район Курской области для ведения террористической деятельности в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Погребки.
Подчеркивается, что для блокирования и удержания этих населенных пунктов они оборудовали вблизи них наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали данные о них, препятствовали работе региональных властей, а также запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.
Как отметили в ГП РФ, в настоящее время обвиняемые содержатся под стражей.
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