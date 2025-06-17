https://ria.ru/20250617/sud-2023400002.html

Суд оштрафовал соавтора книги "Лето в пионерском галстуке"

Суд оштрафовал соавтора книги "Лето в пионерском галстуке" - РИА Новости, 17.06.2025

Суд оштрафовал соавтора книги "Лето в пионерском галстуке"

Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей соавтора книги "Лето в пионерском галстуке" Катерину Сильванову (настоящее имя - Екатерина Дудко*, признана РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:36:00+03:00

2025-06-17T18:36:00+03:00

2025-06-17T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей соавтора книги "Лето в пионерском галстуке" Катерину Сильванову (настоящее имя - Екатерина Дудко*, признана в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде. "Дудко Е.А.* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен по статье КоАП о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Дудко* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ** (движение ЛГБТ** признано экстремистским и запрещено в РФ), поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи. Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева* (псевдоним - Елена Малисова, признана иноагентом) и Екатерина Дудко* (псевдоним - Катерина Сильванова, признана иноагентом). Находящиеся в свободном доступе копии книги ранее блокировались из-за содержащейся в произведении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.*признана в РФ иноагентом**движение ЛГБТ** признано экстремистским и запрещено в РФ

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