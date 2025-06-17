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Суд изъял имущество экс-главы новосибирского управления МВД - РИА Новости, 17.06.2025
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18:08 17.06.2025 (обновлено: 18:09 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sud-2023393388.html
Суд изъял имущество экс-главы новосибирского управления МВД
Суд изъял имущество экс-главы новосибирского управления МВД - РИА Новости, 17.06.2025
Суд изъял имущество экс-главы новосибирского управления МВД
Суд изъял имущество экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Новосибирской области и его родственников на сумму... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:08:00+03:00
2025-06-17T18:09:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирский областной суд
генеральная прокуратура рф
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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Суд изъял имущество экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Новосибирской области и его родственников на сумму более 150 миллионов рублей в рамках дела о взятках, сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда. "Новосибирский областной суд вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова, его родственников и доверенных лиц. Общая оценочная стоимость изъятых активов составила более 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что основанием для искового заявления в суд стали результаты проверки Генпрокуратуры РФ в рамках надзора за исполнением закона во время расследования уголовного дела, возбужденного в 2024 году против Вялкова по фактам получения им взяток в крупном и особо крупном размере. "Установлено, что Владимир Вялков за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрёл дорогостоящие объекты недвижимости – элитные дома и квартиры, земельные участки, нежилые помещения, эллинг на берегу Оби, а также автомобили премиум-класса, такие как Toyota Land Cruiser 200, Porsche Cayenne, BMW X6, Range Rover Evoque", - отмечает пресс-служба. Уточняется, что значительная часть имущества Вялкова была оформлена на близких родственников, сожительницу и членов ее семьи, бывшую супругу. "По результатам рассмотрения гражданского дела Новосибирский областной суд исковые требования Генерального прокурора РФ к Владимиру Вялкову и его родственникам об обращении имущества в доход Российской Федерации, взыскании денежных средств, полученных от продажи недвижимости, машин и сдачи в аренду помещений, удовлетворил", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд изъял имущество экс-главы новосибирского управления МВД

Суд изъял имущество экс-главы новосибирского управления по делу о взятках

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Суд изъял имущество экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Новосибирской области и его родственников на сумму более 150 миллионов рублей в рамках дела о взятках, сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.
"Новосибирский областной суд вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова, его родственников и доверенных лиц. Общая оценочная стоимость изъятых активов составила более 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием для искового заявления в суд стали результаты проверки Генпрокуратуры РФ в рамках надзора за исполнением закона во время расследования уголовного дела, возбужденного в 2024 году против Вялкова по фактам получения им взяток в крупном и особо крупном размере.
"Установлено, что Владимир Вялков за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрёл дорогостоящие объекты недвижимости – элитные дома и квартиры, земельные участки, нежилые помещения, эллинг на берегу Оби, а также автомобили премиум-класса, такие как Toyota Land Cruiser 200, Porsche Cayenne, BMW X6, Range Rover Evoque", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что значительная часть имущества Вялкова была оформлена на близких родственников, сожительницу и членов ее семьи, бывшую супругу.
"По результатам рассмотрения гражданского дела Новосибирский областной суд исковые требования Генерального прокурора РФ к Владимиру Вялкову и его родственникам об обращении имущества в доход Российской Федерации, взыскании денежных средств, полученных от продажи недвижимости, машин и сдачи в аренду помещений, удовлетворил", - говорится в сообщении.
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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