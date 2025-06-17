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Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству - РИА Новости, 17.06.2025
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17:01 17.06.2025 (обновлено: 17:04 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sud-2023368578.html
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству - РИА Новости, 17.06.2025
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству
Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:01:00+03:00
2025-06-17T17:04:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
израиль
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Иск полностью удовлетворен и приведен к исполнению", - рассказал собеседник агентства, попросивший не уточнять его данные. Слушания проходили в закрытом режиме. Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просила признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта. На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
https://ria.ru/20250414/sud-2011157431.html
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1998002844.html
россия
московская область (подмосковье)
израиль
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россия, московская область (подмосковье), израиль, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Московская область (Подмосковье), Израиль, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Иск полностью удовлетворен и приведен к исполнению", - рассказал собеседник агентства, попросивший не уточнять его данные.
Дмитрий Каменщик - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России
14 апреля, 14:20
Слушания проходили в закрытом режиме.
Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просила признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.
На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход
7 февраля, 15:55
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)ИзраильДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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