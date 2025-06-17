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Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции
Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции - РИА Новости, 17.06.2025
Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции
Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон "Макфа" в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:49:00+03:00
2025-06-17T16:49:00+03:00
2025-06-17T16:49:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон "Макфа" в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы в размере более 19,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В марте Айвар сообщала, что в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского облсуда поданы апелляционные жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы и 100% долей ООО "Мишкинский продукт". "Решение оставлено без изменения, жалобы ответчиков без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Ранее Центральный райсуд сообщал, что ответчиками по делу выступали Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, Михаил Юревич, Валерий Юревич и другие. Центральный районный суд Челябинска в мае прошлого года также удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
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происшествия, челябинск, челябинская область, михаил юревич, людмила айвар, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, челябинский областной суд, госдума рф
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Михаил Юревич, Людмила Айвар, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ, Челябинский областной суд, Госдума РФ
Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции
Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в взыскании 19,7 миллиарда рублей дивидендов