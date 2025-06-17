https://ria.ru/20250617/sud-2023365981.html

Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции

Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции - РИА Новости, 17.06.2025

Суд отказал экс-владельцам "Макфы" в апелляции

Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон "Макфа" в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:49:00+03:00

2025-06-17T16:49:00+03:00

2025-06-17T16:49:00+03:00

происшествия

челябинск

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челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон "Макфа" в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы в размере более 19,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В марте Айвар сообщала, что в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского облсуда поданы апелляционные жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы и 100% долей ООО "Мишкинский продукт". "Решение оставлено без изменения, жалобы ответчиков без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Ранее Центральный райсуд сообщал, что ответчиками по делу выступали Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, Михаил Юревич, Валерий Юревич и другие. Центральный районный суд Челябинска в мае прошлого года также удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

https://realty.ria.ru/20250616/sud-2023097199.html

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