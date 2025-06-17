https://ria.ru/20250617/sud-2023349907.html

Экс-замминистра транспорта Токарев обжаловал приговор

Экс-замминистра транспорта Токарев обжаловал приговор - РИА Новости, 17.06.2025

Экс-замминистра транспорта Токарев обжаловал приговор

Бывший заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, получивший 8 лет колонии за растрату, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в Басманном суде... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:44:00+03:00

2025-06-17T15:44:00+03:00

2025-06-17T15:44:00+03:00

происшествия

жкх

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, получивший 8 лет колонии за растрату, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена. На тот момент действующий замминистра был арестован в середине января 2022 года, вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности. Изначально ему вменялось мошенничество, но затем следствие переквалифицировало дело на статью 160 УК РФ (Присвоение или растрата). По данным газеты "Коммерсант", сумма ущерба превышает 720 миллионов рублей. По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам собеседника агентства, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.

https://ria.ru/20250617/sud-2023252933.html

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происшествия, жкх, россия, москва, котельниково, владимир токарев