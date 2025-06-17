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Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи - РИА Новости, 17.06.2025
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09:56 17.06.2025 (обновлено: 10:42 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sud-2023269385.html
Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи
Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи - РИА Новости, 17.06.2025
Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи
Челябинский областной суд назначил 12 лет лишения свободы жителю региона, обвиняемому в диверсии на объекте связи в 2024 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:56:00+03:00
2025-06-17T10:42:00+03:00
происшествия
россия
челябинский областной суд
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд назначил 12 лет лишения свободы жителю региона, обвиняемому в диверсии на объекте связи в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.По данным УФСБ, сотрудниками управления в мае 2024 года пресечена противоправная деятельность южноуральца, причастного к совершению диверсии на объекте связи. Установлено, что лицо, являясь сторонником проукраинской идеологии, действовал по заданию иностранного куратора в целях подрыва экономической безопасности России."Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет, первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Областной суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК России (диверсия), уточняется в сообщении.По данным облсуда, осужденный получил от неустановленного лица в Telegram предложение поджечь базовую станцию сотовой связи за денежное вознаграждение. Он согласился и тщательно спланировал преступление, совершив поджог базовой станции в Курчатовском районе Челябинска. В результате было уничтожено оборудование на сумму около 252 тысяч рублей.
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происшествия, россия, челябинский областной суд, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинский областной суд, Челябинская область
Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи

Челябинский суд вынес приговор обвиняемому в диверсии на объекте связи

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд назначил 12 лет лишения свободы жителю региона, обвиняемому в диверсии на объекте связи в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
По данным УФСБ, сотрудниками управления в мае 2024 года пресечена противоправная деятельность южноуральца, причастного к совершению диверсии на объекте связи. Установлено, что лицо, являясь сторонником проукраинской идеологии, действовал по заданию иностранного куратора в целях подрыва экономической безопасности России.
"Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет, первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Областной суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК России (диверсия), уточняется в сообщении.
По данным облсуда, осужденный получил от неустановленного лица в Telegram предложение поджечь базовую станцию сотовой связи за денежное вознаграждение. Он согласился и тщательно спланировал преступление, совершив поджог базовой станции в Курчатовском районе Челябинска. В результате было уничтожено оборудование на сумму около 252 тысяч рублей.
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