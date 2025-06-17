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Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи

Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи - РИА Новости, 17.06.2025

Жителя Челябинской области осудили за диверсию на объекте связи

Челябинский областной суд назначил 12 лет лишения свободы жителю региона, обвиняемому в диверсии на объекте связи в 2024 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:56:00+03:00

2025-06-17T09:56:00+03:00

2025-06-17T10:42:00+03:00

происшествия

россия

челябинский областной суд

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Челябинский областной суд назначил 12 лет лишения свободы жителю региона, обвиняемому в диверсии на объекте связи в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.По данным УФСБ, сотрудниками управления в мае 2024 года пресечена противоправная деятельность южноуральца, причастного к совершению диверсии на объекте связи. Установлено, что лицо, являясь сторонником проукраинской идеологии, действовал по заданию иностранного куратора в целях подрыва экономической безопасности России."Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет, первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Областной суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК России (диверсия), уточняется в сообщении.По данным облсуда, осужденный получил от неустановленного лица в Telegram предложение поджечь базовую станцию сотовой связи за денежное вознаграждение. Он согласился и тщательно спланировал преступление, совершив поджог базовой станции в Курчатовском районе Челябинска. В результате было уничтожено оборудование на сумму около 252 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250609/zavod-2021756604.html

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