https://ria.ru/20250617/sud-2023252933.html

Дело о взятках экс-замглавы Ростехнадзора в ДФО направили в суд

Дело о взятках экс-замглавы Ростехнадзора в ДФО направили в суд - РИА Новости, 17.06.2025

Дело о взятках экс-замглавы Ростехнадзора в ДФО направили в суд

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора в ДФО, который обвиняется в 24 эпизодах получения взяток, направлено в суд, сообщает... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:35:00+03:00

2025-06-17T07:35:00+03:00

2025-06-17T07:35:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

россия

дмитрий попов

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора в ДФО, который обвиняется в 24 эпизодах получения взяток, направлено в суд, сообщает прокуратура Приморского края. В июне 2024 года прокуратура Приморья отметила, что заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора заключен под стражу по подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей за быстрый допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, обеспечивающей электроснабжение новостроек на улице Опорной во Владивостоке. Следственные органы сообщали, что экс-замглавы обвиняется в 24 эпизодах получения взяток группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело было направлено прокурору. "В Приморье в суд направлено уголовное дело о получении 24 взяток бывшим заместителем руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора", - говорится в сообщении. Бывшему заместителю руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора утверждено обвинительное заключение исполняющим обязанности прокурора края Дмитрием Поповым. "Он обвиняется по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, и за незаконные действия и незаконное бездействие, если они совершены группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает прокуратура региона. По версии следствия, с февраля 2023 по март 2024 года обвиняемый получал взятки от строительных организаций за выдачу разрешений на эксплуатацию энергопринимающих установок в многоквартирных домах и других объектах недвижимости региона. Общая сумма взяток составила более 1,5 миллиона рублей. В числе объектов, на которые были выданы разрешения, находятся многоквартирные жилые дома в Надеждинском районе (посёлок Зима Южная, улица Центральная), в городе Артёме (улицы Лазо, Горького, Куйбышева), во Владивостоке (проспект Красного Знамени) и другие. На имущество фигуранта наложен арест в рамках обеспечительных мер по уголовному делу на сумму более 13 миллионов рублей. Как сообщает прокуратура региона, продолжается расследование в отношении других фигурантов уголовного дела. После того как будет вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направят в Ленинский районный суд города Владивостока для его рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250617/dolg-2023244379.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия, дмитрий попов, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)