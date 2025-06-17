Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
© Фото : Мушфикуль Алам"Спокойствие в движении", фотограф Мушфикуль Алам, Бангладеш
© Фото : Мушфикуль Алам
"Спокойствие в движении", фотограф Мушфикуль Алам, Бангладеш
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МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Лауреаты, вошедшие в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены сегодня в Москве.
© Фото : Армин Дургут"Боснийская погода", фотограф Армин Дургут, Босния и Герцеговина
"Боснийская погода", фотограф Армин Дургут, Босния и Герцеговина
© Фото : Армин Дургут
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© Фото : Ансельмо Кунья душ Сантуш"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
© Фото : Ансельмо Кунья душ Сантуш
2 из 10
© Фото : Екатерина Якель"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
© Фото : Екатерина Якель
3 из 10
© Фото : Реза Сайфулла"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
© Фото : Реза Сайфулла
4 из 10
© Фото : Пелагия Тихонова"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
© Фото : Пелагия Тихонова
5 из 10
© Фото : Ракибуль Алам Хан"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи", фотограф Ракибуль Алам Хан, Бангладеш
"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи", фотограф Ракибуль Алам Хан, Бангладеш
© Фото : Ракибуль Алам Хан
6 из 10
© Фото : Со Пяй Линн"Традиционное занятие", фотограф Со Пяй Линн, Таиланд
"Традиционное занятие", фотограф Со Пяй Линн, Таиланд
© Фото : Со Пяй Линн
7 из 10
© Фото : Мэндань Чжу"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
© Фото : Мэндань Чжу
8 из 10
© Фото : Мустафа Абдулхади "Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
"Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
© Фото : Мустафа Абдулхади
9 из 10
© Фото : Павел Ившин"Где раскрашена земля", фотограф Павел Ившин, Россия
"Где раскрашена земля", фотограф Павел Ившин, Россия
© Фото : Павел Ившин
10 из 10
"Боснийская погода", фотограф Армин Дургут, Босния и Герцеговина
© Фото : Армин Дургут
1 из 10
"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
© Фото : Ансельмо Кунья душ Сантуш
2 из 10
"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
© Фото : Екатерина Якель
3 из 10
"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
© Фото : Реза Сайфулла
4 из 10
"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
© Фото : Пелагия Тихонова
5 из 10
"Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи", фотограф Ракибуль Алам Хан, Бангладеш
© Фото : Ракибуль Алам Хан
6 из 10
"Традиционное занятие", фотограф Со Пяй Линн, Таиланд
© Фото : Со Пяй Линн
7 из 10
"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
© Фото : Мэндань Чжу
8 из 10
"Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
© Фото : Мустафа Абдулхади
9 из 10
"Где раскрашена земля", фотограф Павел Ившин, Россия
© Фото : Павел Ившин
10 из 10
Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года.
В международное жюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция)и Ван Цзяньхуа (Китай).
В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2025 году, составило порядка 1800 от 593 участников из 40 стран.
"Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта Конкурса Стенина.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).