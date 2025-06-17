https://ria.ru/20250617/stenin-2023142290.html

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года - РИА Новости, 17.06.2025

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

Лауреаты, вошедшие в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены сегодня в Москве. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:00:00+03:00

2025-06-17T12:00:00+03:00

2025-06-17T12:00:00+03:00

россия

андрей стенин

фоторепортер

фото

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МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Лауреаты, вошедшие в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены сегодня в Москве.Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года.В международное жюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция)и Ван Цзяньхуа (Китай).В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2025 году, составило порядка 1800 от 593 участников из 40 стран."Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта Конкурса Стенина.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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