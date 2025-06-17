Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/starmer-2023240913.html
СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России
СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:49:00+03:00
2025-06-17T03:49:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
кир стармер
владимир мединский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Стармера. "Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России... Как ожидается, Стармер произнесет речь, в которой... призовет союзников "воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления (на РФ - ред.)", - говорится в материале телеканала. Утверждается, что давление будет усиливаться до тех пор, пока Москва не будет готова к "полному и безоговорочному" прекращению огня. Как сообщает телеканал, британское правительство ожидает, что союзники последуют его примеру и тоже объявят о мерах, направленных против РФ. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228526.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, кир стармер, владимир мединский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Украина, Кир Стармер, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России

Sky News: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Стармера.
"Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России... Как ожидается, Стармер произнесет речь, в которой... призовет союзников "воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления (на РФ - ред.)", - говорится в материале телеканала.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России
15 июня, 20:57
Утверждается, что давление будет усиливаться до тех пор, пока Москва не будет готова к "полному и безоговорочному" прекращению огня. Как сообщает телеканал, британское правительство ожидает, что союзники последуют его примеру и тоже объявят о мерах, направленных против РФ.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп объяснил, почему выжидает с введением санкций против России
00:23
 
В миреРоссияМоскваУкраинаКир СтармерВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала