https://ria.ru/20250617/starmer-2023240913.html

СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России

СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:49:00+03:00

2025-06-17T03:49:00+03:00

2025-06-17T03:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийских санкций и призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Стармера. "Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России... Как ожидается, Стармер произнесет речь, в которой... призовет союзников "воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления (на РФ - ред.)", - говорится в материале телеканала. Утверждается, что давление будет усиливаться до тех пор, пока Москва не будет готова к "полному и безоговорочному" прекращению огня. Как сообщает телеканал, британское правительство ожидает, что союзники последуют его примеру и тоже объявят о мерах, направленных против РФ. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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