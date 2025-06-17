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"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны - РИА Новости, 17.06.2025
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08:00 17.06.2025 (обновлено: 08:05 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/stal-2022346246.html
"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны
"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны - РИА Новости, 17.06.2025
"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны
Пошлины на сталь и алюминий в 50% способны обрушить экспорт стали из ЕС в США. Поставки могут сократиться на две трети. На фоне принятого Трампом решения цены... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:00:00+03:00
2025-06-17T08:05:00+03:00
экономика
сша
европа
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
сталь
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МОСКВА,17 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пошлины на сталь и алюминий в 50% способны обрушить экспорт стали из ЕС в США. Поставки могут сократиться на две трети. На фоне принятого Трампом решения цены на эти металлы уже взлетели. О том, чего ждут в отрасли, — в материале РИА Новости.Еще большеВ ЕС забили тревогу еще в феврале, когда Трамп поднял таможенный сбор до 25%. Руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам тогда предупредил: ситуация в сталелитейной промышленности, и без того критическая, резко ухудшится.Американский рынок — второй для металлургов Старого Света, 16% экспорта.По оценкам главы Eurofer, пошлины в 25% — это необходимость искать покупателей для 3,7 миллиона тонн металла, на 2,5-3 миллиарда долларов в год.А Трамп с июня добавил еще 25%. Так он исполняет предвыборные обещания по восстановлению производства.&quot;До 1990-х сталелитейная отрасль в США была одной из крупнейших в мире, но затем пошла на спад. Поэтому, с одной стороны, европейские компании получают льготы на перенос мощностей за океан, а с другой — таможенный сбор в 50% на импорт, в частности из Германии и Франции&quot;, — указывает международный эксперт в области финансирования и построения судовладельческого бизнеса Алексей Пономарев."Полная безнадежность"В ЕС впали в отчаяние: теперь перспективы совсем плохие. Из-за дорогих энергоносителей европейская металлургия на грани рентабельности. По данным Eurofer, в 2024-м в отрасли сократили более 18 тысяч рабочих мест. И новая волна увольнений неизбежна.&quot;Это еще один удар по рынку. На производителей в ЕС продолжают влиять внешние факторы, такие как глобальный переизбыток мощностей, высокие цены на энергоносители и геополитическая напряженность. У нас не останется другого выхода, кроме как останавливать производство, увольнять рабочих, замораживать проекты по декарбонизации&quot;, — подчеркнули в ассоциации.По подсчетам аналитиков, поставки металлургических предприятий ЕС в США могут рухнуть более чем на 70%.Европейской сталелитейной отрасли понадобится срочная диверсификация рынков сбыта и реструктуризация производства. Предприятия, ориентированные на экспорт в США, столкнутся с трудностями. Особенно уязвимы небольшие и средние, не располагающие достаточными ресурсами для быстрой переориентации на другие направления&quot;, — отмечает доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра &quot;Аналитика. Бизнес. Право&quot; Марчел Кырлан.Ценовой барьерИз-за пошлин европейская сталь резко подорожает для американских покупателей.Цены на алюминий и сталь в США уже взлетели, в отрасли ждут дефицита, что ударит по секторам, где эти металлы составляют значительную долю в структуре затрат. А именно: автопром, строительство, бытовая техника, аэрокосмическая промышленность.&quot;Два месяца назад в Ford заявили о необходимости повышения отпускных цен на автомобили из-за 25-процентных пошлин, а сейчас, при 50%, подорожание станет еще более ощутимым. И спрос на машины упадет&quot;, — говорит операционный директор A2 Forwarding Никита Злобин,.Есть даже риск остановки предприятий — внутренние поставки металла покрывают лишь половину потребностей.Широкие последствияЧто касается увеличения производства стали в США, то это совсем не очевидно. Долгосрочный эффект пошлин будет скорее негативным. Ослабление конкуренции чревато замедлением технологической модернизации, американская сталь утратит привлекательность на глобальном рынке, поясняет Кырлан.Наконец, не обойдется и без контрмер со стороны ЕС. Там уже ввели ответный налог в 10-25% на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и прочие товары из США на общую сумму в 21 миллиард евро. Следующий шаг не заставит себя долго ждать.Эскалация торговой напряженности перекинется и на другие сектора американской экономики, ориентированные на экспорт.
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https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html
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Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
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РИА Новости
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экономика, сша, европа, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, сталь
Экономика, США, Европа, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, сталь
"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны

Eurofer: пошлины Трампа нанесли мощный удар по европейскому рынку стали

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА,17 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пошлины на сталь и алюминий в 50% способны обрушить экспорт стали из ЕС в США. Поставки могут сократиться на две трети. На фоне принятого Трампом решения цены на эти металлы уже взлетели. О том, чего ждут в отрасли, — в материале РИА Новости.

Еще больше

В ЕС забили тревогу еще в феврале, когда Трамп поднял таможенный сбор до 25%. Руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам тогда предупредил: ситуация в сталелитейной промышленности, и без того критическая, резко ухудшится.
Американский рынок — второй для металлургов Старого Света, 16% экспорта.
По оценкам главы Eurofer, пошлины в 25% — это необходимость искать покупателей для 3,7 миллиона тонн металла, на 2,5-3 миллиарда долларов в год.
А Трамп с июня добавил еще 25%. Так он исполняет предвыборные обещания по восстановлению производства.
«

"До 1990-х сталелитейная отрасль в США была одной из крупнейших в мире, но затем пошла на спад. Поэтому, с одной стороны, европейские компании получают льготы на перенос мощностей за океан, а с другой — таможенный сбор в 50% на импорт, в частности из Германии и Франции", — указывает международный эксперт в области финансирования и построения судовладельческого бизнеса Алексей Пономарев.

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3 июня, 10:45

"Полная безнадежность"

В ЕС впали в отчаяние: теперь перспективы совсем плохие. Из-за дорогих энергоносителей европейская металлургия на грани рентабельности. По данным Eurofer, в 2024-м в отрасли сократили более 18 тысяч рабочих мест. И новая волна увольнений неизбежна.
«

"Это еще один удар по рынку. На производителей в ЕС продолжают влиять внешние факторы, такие как глобальный переизбыток мощностей, высокие цены на энергоносители и геополитическая напряженность. У нас не останется другого выхода, кроме как останавливать производство, увольнять рабочих, замораживать проекты по декарбонизации", — подчеркнули в ассоциации.

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10 июня, 04:39
По подсчетам аналитиков, поставки металлургических предприятий ЕС в США могут рухнуть более чем на 70%.
«

Европейской сталелитейной отрасли понадобится срочная диверсификация рынков сбыта и реструктуризация производства. Предприятия, ориентированные на экспорт в США, столкнутся с трудностями. Особенно уязвимы небольшие и средние, не располагающие достаточными ресурсами для быстрой переориентации на другие направления", — отмечает доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право" Марчел Кырлан.

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В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины
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Ценовой барьер

Из-за пошлин европейская сталь резко подорожает для американских покупателей.
Цены на алюминий и сталь в США уже взлетели, в отрасли ждут дефицита, что ударит по секторам, где эти металлы составляют значительную долю в структуре затрат. А именно: автопром, строительство, бытовая техника, аэрокосмическая промышленность.
«

"Два месяца назад в Ford заявили о необходимости повышения отпускных цен на автомобили из-за 25-процентных пошлин, а сейчас, при 50%, подорожание станет еще более ощутимым. И спрос на машины упадет", — говорит операционный директор A2 Forwarding Никита Злобин,.

Есть даже риск остановки предприятий — внутренние поставки металла покрывают лишь половину потребностей.
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Широкие последствия

Что касается увеличения производства стали в США, то это совсем не очевидно. Долгосрочный эффект пошлин будет скорее негативным. Ослабление конкуренции чревато замедлением технологической модернизации, американская сталь утратит привлекательность на глобальном рынке, поясняет Кырлан.
Наконец, не обойдется и без контрмер со стороны ЕС. Там уже ввели ответный налог в 10-25% на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и прочие товары из США на общую сумму в 21 миллиард евро. Следующий шаг не заставит себя долго ждать.
Эскалация торговой напряженности перекинется и на другие сектора американской экономики, ориентированные на экспорт.
 
ЭкономикаСШАЕвропаЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортсталь
 
 
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