https://ria.ru/20250617/ssha-2023441734.html

Эксперт призвал США сотрудничать с Россией и Китаем

Эксперт призвал США сотрудничать с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперт призвал США сотрудничать с Россией и Китаем

США должны сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы вместе добиться разрядки напряженности в конфликте между Израилем и Ираном, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:56:00+03:00

2025-06-17T23:56:00+03:00

2025-06-17T23:56:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

эрл расмуссен

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США должны сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы вместе добиться разрядки напряженности в конфликте между Израилем и Ираном, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор вашингтонского "Евразия-Центра" и подполковник в отставке Эрл Расмуссен. "США необходимо сделать шаг назад и сотрудничать с Россией и Китаем над деэскалацией ситуации, а также работать над реалистическим соглашением с Ираном, чтобы удовлетворить интересы всех сторон, а не только Израиля", - сказал Расмуссен. Он подчеркнул, что Иран не должен иметь военную ядерную программу, но ему необходимо разрешить использование мирного атома, включая обогащение урана в мирных целях. "Ради мира и безопасности в регионе США, возможно, следует обсудить денуклеаризацию Израиля", - добавил эксперт. Расмуссен предупредил, что конфликт между Израилем и Ираном может распространиться на регион в целом и даже на весь мир. "На мой взгляд, вероятность использования ядерного оружия в этом конфликте выше, чем в конфликте между Россией и Украиной. И для США это не является хорошим признаком", - сказал он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html

https://ria.ru/20250617/ekonomist-2023394431.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, эрл расмуссен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте