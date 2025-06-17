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Мерц заявил, что ждет введения новых антироссийских санкций со стороны США - РИА Новости, 17.06.2025
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23:51 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ssha-2023440734.html
Мерц заявил, что ждет введения новых антироссийских санкций со стороны США
Мерц заявил, что ждет введения новых антироссийских санкций со стороны США - РИА Новости, 17.06.2025
Мерц заявил, что ждет введения новых антироссийских санкций со стороны США
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил по окончании саммита G7, что "с осторожным оптимизмом" ждет введения новых санкций США против России. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:51:00+03:00
2025-06-17T23:51:00+03:00
россия
сша
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фридрих мерц
дональд трамп
джо байден
g7
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил по окончании саммита G7, что "с осторожным оптимизмом" ждет введения новых санкций США против России. При этом ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии президента США Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению санкций против РФ. "Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что и в США будет решение о введении новых санкций против России", - написал Мерц на странице в социальной сети X. Ранее канцлер указывал на то, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, сша, германия, фридрих мерц, дональд трамп, джо байден, g7, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, США, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Джо Байден, G7, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Мерц заявил, что ждет введения новых антироссийских санкций со стороны США

Мерц заявил, что ожидает введения новых санкций США против России

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил по окончании саммита G7, что "с осторожным оптимизмом" ждет введения новых санкций США против России.
При этом ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии президента США Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению санкций против РФ.
"Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что и в США будет решение о введении новых санкций против России", - написал Мерц на странице в социальной сети X.
Ранее канцлер указывал на то, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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РоссияСШАГерманияФридрих МерцДональд ТрампДжо БайденG7Обострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
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