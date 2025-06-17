https://ria.ru/20250617/ssha-2023438948.html

Посольство России следит за ситуацией с экстрадицией россиянина Легкодымова

Посольство России следит за ситуацией с экстрадицией россиянина Легкодымова - РИА Новости, 17.06.2025

Посольство России следит за ситуацией с экстрадицией россиянина Легкодымова

Посольство РФ в США следит за ситуацией с возможной экстрадицией из Штатов во Францию Анатолия Легкодымова, обвиняемого в содействии отмыванию доходов,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:33:00+03:00

2025-06-17T23:33:00+03:00

2025-06-17T23:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США следит за ситуацией с возможной экстрадицией из Штатов во Францию Анатолия Легкодымова, обвиняемого в содействии отмыванию доходов, находится в контакте с россиянином и его адвокатом, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Посольство уделяет особое внимание ситуации, складывающейся в связи с возможной экстрадицией Анатолия Легкодымова во Францию", - сообщили в дипмиссии. Там отметили, что в конце марта посольство передало в госдеп "ноту с настоятельной просьбой о скорейшем возвращении Легкодымова" в РФ. Принципиальная позиция России в том, что Легкодымов отбыл наказание в США по предъявленному ему обвинению, уголовное преследование завершено, добавили в посольстве. "В этой связи он должен вернуться в Россию, что было установлено заключением Иммиграционного суда города Элизабет, штата Нью-Джерси от 5 февраля. Просьба посольства до сих пор остается без реакции", - подчеркнули в дипмиссии. "Вопрос об удовлетворении французского запроса о выдаче в настоящее время рассматривается судом западного округа штата Пенсильвания. Решение ожидается в конце июня. Внимательно следим за развитием этого процесса, находясь в постоянном контакте с россиянином и его адвокатом", - подчеркнули в посольстве. Легкодымов, по версии обвинения, — сооснователь платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Власти США считают, что с 2018 года через неё прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых связана с противоправной деятельностью. Его обвиняют в управлении незарегистрированным сервисом денежных переводов и содействии отмыванию доходов. Легкодымов был арестован в Майами в январе 2023 года. Сейчас он содержится в тюрьме в Огайо, хотя дело ведется в Пенсильвании.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010171631.html

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