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США перебрасывают истребители на Ближний Восток, сообщает Fox News
США перебрасывают истребители на Ближний Восток, сообщает Fox News - РИА Новости, 17.06.2025
США перебрасывают истребители на Ближний Восток, сообщает Fox News
Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил, сообщил телеканал... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:37:00+03:00
2025-06-17T20:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на правительственный источник.Как уточнил телеканал, перебрасываемые самолеты включают модели F-16, F-22, и F-35 и являются авиацией ПВО (defensive air assets).Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
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ближний восток, в мире, сша, средиземноморье, министерство обороны сша, f-16, f-22, f-35, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Ближний Восток, В мире, США, Средиземноморье, Министерство обороны США, F-16, F-22, F-35, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США перебрасывают истребители на Ближний Восток, сообщает Fox News
Fox News: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток