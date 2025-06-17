https://ria.ru/20250617/ssha-2023381997.html

Опрос показал, сколько американцев допускают вероятность гражданской войны

Опрос показал, сколько американцев допускают вероятность гражданской войны - РИА Новости, 17.06.2025

Опрос показал, сколько американцев допускают вероятность гражданской войны

Около 40% американцев допускают вероятность начала гражданской войны на территории США в ближайшие десять лет, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:40:00+03:00

2025-06-17T17:40:00+03:00

2025-06-17T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Около 40% американцев допускают вероятность начала гражданской войны на территории США в ближайшие десять лет, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov. На вопрос о том, насколько, по их мнению, вероятен сценарий, при котором в течение следующих десяти лет в США начнется гражданская война, 12% респондентов ответили, что такой сценарий очень вероятен, еще 28% - что он просто вероятен. При этом 39% респондентов полагают, что вероятность начала гражданской войны в ближайшие десять лет мала или крайне мала. Кроме того, большая часть опрошенных - 55% - выразили ту или иную степень обеспокоенности правым экстремизмом в стране, 31% выразил небольшую степень обеспокоенности либо ее отсутствие. Также почти у половины опрошенных - 49% - беспокойство вызывает левый экстремизм. У 36% он вызывает легкое беспокойство или не вызывает его вообще. Опрос проводился 17 июня среди 3375 граждан США. Погрешность результатов не приводится. Протесты против политики президента США Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html

https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html

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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, протесты в калифорнии