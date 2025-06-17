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"Большая семерка" лишилась общей базы, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.06.2025
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14:56 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ssha-2023338015.html
"Большая семерка" лишилась общей базы, пишет Bloomberg
"Большая семерка" лишилась общей базы, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.06.2025
"Большая семерка" лишилась общей базы, пишет Bloomberg
"Большая семерка" больше не является олицетворением Запада, поскольку США перестали разделять ценности остальных членов объединения, тем самым G7 лишилась общей РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:56:00+03:00
2025-06-17T14:56:00+03:00
в мире
сша
китай
канада
андреас клут
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Большая семерка" больше не является олицетворением Запада, поскольку США перестали разделять ценности остальных членов объединения, тем самым G7 лишилась общей базы, считает колумнист агентства Блумберг Андреас Клут. По словам Клута, сейчас члены "Большой семерки" не могут договориться даже о том, каким образом следует анализировать различные мировые конфликты, не говоря уже о том, как их решать. "(Президент США Дональд - ред.) Трамп не разделяет ценности других шести демократических стран и больше никак не сдерживает свои прихоти. Если допустить, что раньше G7 олицетворяла "Запад", этой общей базы больше нет", - пишет колумнист. По мнению Клута, таким ходом событий может воспользоваться в том числе и Китай, который наблюдает за "когда-то возглавляемым США распадающимся Западом". Автор статьи призывает не обманываться новостями с полей проходящего в Канаде саммита G7 о соглашениях США с партнерами по "Большой семерке" по поводу снижения пошлин или новых инвестиционных проектов. Как считает Клут, такие новости обусловлены лишь тем, что Трамп покинул саммит прежде, чем успел "опозорить" кого-либо из коллег по объединению. Клут приходит к выводу, что G7 "изжила себя" и не выполняет в современном мире своей прежней роли.
https://ria.ru/20250606/semerka-2021335623.html
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в мире, сша, китай, канада, андреас клут, g7
В мире, США, Китай, Канада, Андреас Клут, G7
"Большая семерка" лишилась общей базы, пишет Bloomberg

Bloomberg: США перестали разделять ценности других членов G7

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Большая семерка" больше не является олицетворением Запада, поскольку США перестали разделять ценности остальных членов объединения, тем самым G7 лишилась общей базы, считает колумнист агентства Блумберг Андреас Клут.
По словам Клута, сейчас члены "Большой семерки" не могут договориться даже о том, каким образом следует анализировать различные мировые конфликты, не говоря уже о том, как их решать.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп не разделяет ценности других шести демократических стран и больше никак не сдерживает свои прихоти. Если допустить, что раньше G7 олицетворяла "Запад", этой общей базы больше нет", - пишет колумнист.
По мнению Клута, таким ходом событий может воспользоваться в том числе и Китай, который наблюдает за "когда-то возглавляемым США распадающимся Западом".
Автор статьи призывает не обманываться новостями с полей проходящего в Канаде саммита G7 о соглашениях США с партнерами по "Большой семерке" по поводу снижения пошлин или новых инвестиционных проектов. Как считает Клут, такие новости обусловлены лишь тем, что Трамп покинул саммит прежде, чем успел "опозорить" кого-либо из коллег по объединению.
Клут приходит к выводу, что G7 "изжила себя" и не выполняет в современном мире своей прежней роли.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg
6 июня, 14:57
 
В миреСШАКитайКанадаАндреас КлутG7
 
 
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