Рейтинг@Mail.ru
В США представили законопроект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ssha-2023268799.html
В США представили законопроект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном
В США представили законопроект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
В США представили законопроект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном
Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс представил законопроект, потенциально запрещающий президенту США Дональду Трампу развязывать... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:55:00+03:00
2025-06-17T09:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
берни сандерс
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_0:233:3078:1964_1920x0_80_0_0_275eae6502c05da6bb642a6009daf4b7.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс представил законопроект, потенциально запрещающий президенту США Дональду Трампу развязывать войну с Ираном. Ранее сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн представил резолюцию, которая, в случае принятия, предписала бы принимать решение о развязывании войны с Ираном американскому конгрессу, что, по его мнению, снизило бы риск втягивания страны в конфликт. "Сегодня я представил законопроект, который должен удержать Трампа от втягивания нас (США - ред.) в незаконную войну с Ираном", - заявил Сандерс на странице в соцсети X. В приложенном к публикации сенатора заявлении говорится, что законопроект имеет целью запретить американскому президенту использование федеральных средств для финансирования войны с Ираном в случае, если конгресс не даст на это соответствующего разрешения. К инициативе Сандерса, согласно его заявлению, присоединились семь сенаторов-демократов. Сенатор добавил, что очередная война на Ближнем Востоке может "стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов", а также привести только к ухудшению ситуации в регионе. Отмечается, что аналогичный законопроект Сандерс впервые представил в январе 2020 года, в период первого президентского срока Трампа - тогда к ней присоединились нынешний лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и находившаяся в должности сенатора Камала Харрис. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250615/tramp-2022910081.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c50eba1a5eac1537566908d14136bdd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, берни сандерс, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Берни Сандерс, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
В США представили законопроект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном

Сенатор Сандерс представил проект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном

© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс представил законопроект, потенциально запрещающий президенту США Дональду Трампу развязывать войну с Ираном.
Ранее сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн представил резолюцию, которая, в случае принятия, предписала бы принимать решение о развязывании войны с Ираном американскому конгрессу, что, по его мнению, снизило бы риск втягивания страны в конфликт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Трамп заявил, что США могут завершить конфликт между Ираном и Израилем
15 июня, 07:55
"Сегодня я представил законопроект, который должен удержать Трампа от втягивания нас (США - ред.) в незаконную войну с Ираном", - заявил Сандерс на странице в соцсети X.
В приложенном к публикации сенатора заявлении говорится, что законопроект имеет целью запретить американскому президенту использование федеральных средств для финансирования войны с Ираном в случае, если конгресс не даст на это соответствующего разрешения. К инициативе Сандерса, согласно его заявлению, присоединились семь сенаторов-демократов.
Сенатор добавил, что очередная война на Ближнем Востоке может "стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов", а также привести только к ухудшению ситуации в регионе.
Отмечается, что аналогичный законопроект Сандерс впервые представил в январе 2020 года, в период первого президентского срока Трампа - тогда к ней присоединились нынешний лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и находившаяся в должности сенатора Камала Харрис.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном
03:03
 
В миреИранИзраильСШАБерни СандерсДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала