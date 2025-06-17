В США представили законопроект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном
Сенатор Сандерс представил проект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном
© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс представил законопроект, потенциально запрещающий президенту США Дональду Трампу развязывать войну с Ираном.
В приложенном к публикации сенатора заявлении говорится, что законопроект имеет целью запретить американскому президенту использование федеральных средств для финансирования войны с Ираном в случае, если конгресс не даст на это соответствующего разрешения. К инициативе Сандерса, согласно его заявлению, присоединились семь сенаторов-демократов.
Сенатор добавил, что очередная война на Ближнем Востоке может "стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов", а также привести только к ухудшению ситуации в регионе.
Отмечается, что аналогичный законопроект Сандерс впервые представил в январе 2020 года, в период первого президентского срока Трампа - тогда к ней присоединились нынешний лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и находившаяся в должности сенатора Камала Харрис.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.