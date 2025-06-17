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США могут передать Израилю противобункерные бомбы, сообщает Axios
США могут передать Израилю противобункерные бомбы, сообщает Axios - РИА Новости, 17.06.2025
США могут передать Израилю противобункерные бомбы, сообщает Axios
США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:31:00+03:00
2025-06-17T07:31:00+03:00
2025-06-17T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Трамп рассматривает противобункерные бомбы, необходимые для уничтожения подземного объекта по обогащению в Фордо, которые есть у США, а у Израиля нет, как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку", - говорится в публикации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, израиль, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США могут передать Израилю противобункерные бомбы, сообщает Axios
Axios: США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб