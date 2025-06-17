https://ria.ru/20250617/ssha-2023241877.html

Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран

Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран - РИА Новости, 17.06.2025

Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран

Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:04:00+03:00

2025-06-17T04:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран."Это неправда", - написал он на своей странице в социальной сети Х, прокомментировав публикации о том, что истребители США якобы принимают участие в воздушных атаках на Иран.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250617/trevoga-2023241151.html

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в мире, сша, иран, министерство обороны сша