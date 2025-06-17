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Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран - РИА Новости, 17.06.2025
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04:04 17.06.2025 (обновлено: 04:05 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ssha-2023241877.html
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран - РИА Новости, 17.06.2025
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран
Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:04:00+03:00
2025-06-17T04:05:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран."Это неправда", - написал он на своей странице в социальной сети Х, прокомментировав публикации о том, что истребители США якобы принимают участие в воздушных атаках на Иран.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250617/trevoga-2023241151.html
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Министерство обороны США
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран

Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии ВВС США в атаке на Иран

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран.
"Это неправда", - написал он на своей странице в социальной сети Х, прокомментировав публикации о том, что истребители США якобы принимают участие в воздушных атаках на Иран.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги
03:51
 
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