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Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран - РИА Новости, 17.06.2025
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран
Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:04:00+03:00
2025-06-17T04:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Помощник министра обороны США Шон Парнелл назвал неправдой сообщения с утверждениями о том, что истребители США якобы участвуют в воздушных атаках на Иран."Это неправда", - написал он на своей странице в социальной сети Х, прокомментировав публикации о том, что истребители США якобы принимают участие в воздушных атаках на Иран.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Министерство обороны США
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии США в атаке на Иран
Помощник главы Пентагона опроверг сообщения об участии ВВС США в атаке на Иран