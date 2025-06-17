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В США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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02:56 17.06.2025 (обновлено: 06:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ssha-2023237553.html
В США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана
В США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
В США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана
Сенатор США от штата Вирджиния Тим Кейн предложил резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу использовать вооруженные силы против Ирана без одобрения... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:56:00+03:00
2025-06-17T06:15:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
тим кейн (сенатор)
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Сенатор США от штата Вирджиния Тим Кейн предложил резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу использовать вооруженные силы против Ирана без одобрения американского конгресса. "Американский народ не хочет отправлять своих военнослужащих на еще одну бесконечную войну на Ближнем Востоке. Эта резолюция гарантирует, что в случае принятия решения о том, чтобы отправить наших солдат и офицеров в зону конфликта, мы сначала обсудим и проголосуем по этому вопросу в конгрессе", — говорится в заявлении на официальном сайте сенатора. По мнению автора, подобные резолюции о военных полномочиях требуют от американского сената незамедлительно провести голосование. Они закрепляют исключительное право конгресса объявлять войну и требуют его одобрения для любых действий против Ирана, за исключением случаев самообороны от неминуемой угрозы. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023237294.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023236760.html
сша
иран
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в мире, сша, иран, ближний восток, тим кейн (сенатор), дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Тим Кейн (сенатор), Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
В США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана

Сенатор Кейн призвал запретить Трампу военные действия против Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Сенатор США от штата Вирджиния Тим Кейн предложил резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу использовать вооруженные силы против Ирана без одобрения американского конгресса.
"Американский народ не хочет отправлять своих военнослужащих на еще одну бесконечную войну на Ближнем Востоке. Эта резолюция гарантирует, что в случае принятия решения о том, чтобы отправить наших солдат и офицеров в зону конфликта, мы сначала обсудим и проголосуем по этому вопросу в конгрессе", — говорится в заявлении на официальном сайте сенатора.
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По мнению автора, подобные резолюции о военных полномочиях требуют от американского сената незамедлительно провести голосование. Они закрепляют исключительное право конгресса объявлять войну и требуют его одобрения для любых действий против Ирана, за исключением случаев самообороны от неминуемой угрозы.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
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В миреСШАИранБлижний ВостокТим Кейн (сенатор)Дональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
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