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В Британии испугались, что Россия закроет им Солнце

В Британии испугались, что Россия закроет им Солнце - РИА Новости, 17.06.2025

В Британии испугались, что Россия закроет им Солнце

Министры в Великобритании получили предупреждения, что Россия якобы может посеять хаос в Соединенном Королевстве, затмив при этом солнце, пишет Daily Mail. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:55:00+03:00

2025-06-17T17:55:00+03:00

2025-06-17T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министры в Великобритании получили предупреждения, что Россия якобы может посеять хаос в Соединенном Королевстве, затмив при этом солнце, пишет Daily Mail."Есть опасения, что враждебные государства, такие как Россия, могут использовать солнечную геоинженерию для отражения света от Земли обратно в космос. <…> Россия может пойти по пути умышленного создания организованной экологической катастрофы", — пишет таблоид.Как утверждается в публикации, в Лондоне считают, что Москва способна воспользоваться "погодным оружием", созданным для борьбы с глобальным потеплением.Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе страны в режим "готовности к войне", согласно новой оборонной стратегии.Опубликованный стратегический оборонный обзор правительства Великобритании свидетельствует, что Соединенное Королевство в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".В последнее время в ряде британских СМИ высказывалось ничем не подтвержденное утверждение, что Россия якобы может перейти к кибератакам против важной инфраструктуры на территории Великобритании.Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250617/vsu-2023368030.html

https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html

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в мире, россия, великобритания, москва, кир стармер, владимир путин, нато, солнце