https://ria.ru/20250617/sobstvennost-2023231681.html
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России - РИА Новости, 17.06.2025
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России
Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:12:00+03:00
2025-06-17T01:12:00+03:00
2025-06-17T10:59:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ.Так, с 11 июня Росимущество стало владельцем:В мае Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей взыскать в пользу государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов, которыми владели несколько камчатских предпринимателей и компаний, включая бывшего заместителя предеседателя краевого правительства Юрия Зубаря.Защита собиралась обжаловать постановление суда.Всего ответчиками по иску выступали 65 физических физлиц и предприятий. Среди них, помимо Зубаря, были также бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах занимал пост заместителя краевого министра имущественных и земельных отношений.
https://realty.ria.ru/20250616/sud-2023097199.html
https://realty.ria.ru/20250220/raven--2000628834.html
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камчатка, россия, камчатский край, юрий зубарев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), единая россия
Камчатка, Россия, Камчатский край, Юрий Зубарев, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Единая Россия
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России
На Камчатке торговый порт и несколько компаний перешли в собственность РФ