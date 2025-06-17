https://ria.ru/20250617/sobstvennost-2023231681.html

Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России

Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России - РИА Новости, 17.06.2025

Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России

Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:12:00+03:00

2025-06-17T01:12:00+03:00

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камчатка

россия

камчатский край

юрий зубарев

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ.Так, с 11 июня Росимущество стало владельцем:В мае Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей взыскать в пользу государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов, которыми владели несколько камчатских предпринимателей и компаний, включая бывшего заместителя предеседателя краевого правительства Юрия Зубаря.Защита собиралась обжаловать постановление суда.Всего ответчиками по иску выступали 65 физических физлиц и предприятий. Среди них, помимо Зубаря, были также бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах занимал пост заместителя краевого министра имущественных и земельных отношений.

https://realty.ria.ru/20250616/sud-2023097199.html

https://realty.ria.ru/20250220/raven--2000628834.html

камчатка

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камчатский край

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камчатка, россия, камчатский край, юрий зубарев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), единая россия