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Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России - РИА Новости, 17.06.2025
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01:12 17.06.2025 (обновлено: 10:59 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sobstvennost-2023231681.html
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России - РИА Новости, 17.06.2025
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России
Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:12:00+03:00
2025-06-17T10:59:00+03:00
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россия
камчатский край
юрий зубарев
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ.Так, с 11 июня Росимущество стало владельцем:В мае Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей взыскать в пользу государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов, которыми владели несколько камчатских предпринимателей и компаний, включая бывшего заместителя предеседателя краевого правительства Юрия Зубаря.Защита собиралась обжаловать постановление суда.Всего ответчиками по иску выступали 65 физических физлиц и предприятий. Среди них, помимо Зубаря, были также бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах занимал пост заместителя краевого министра имущественных и земельных отношений.
https://realty.ria.ru/20250616/sud-2023097199.html
https://realty.ria.ru/20250220/raven--2000628834.html
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камчатка, россия, камчатский край, юрий зубарев, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), единая россия
Камчатка, Россия, Камчатский край, Юрий Зубарев, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Единая Россия
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России

На Камчатке торговый порт и несколько компаний перешли в собственность РФ

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПетропавловск-Камчатский морской торговый порт
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Петропавловск-Камчатский морской торговый порт. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Морской торговый порт Петропавловска-Камчатского и еще несколько компаний перешли в собственность России, следует из данных ЕГРЮЛ.
Так, с 11 июня Росимущество стало владельцем:
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  • ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт";
  • ООО "Свободный порт Камчатка";
  • ООО "Национально-производственный комплекс "Камаки";
  • ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ";
  • ООО "Новкам";
  • ООО "Костер-1" и других компаний.
В мае Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей взыскать в пользу государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов, которыми владели несколько камчатских предпринимателей и компаний, включая бывшего заместителя предеседателя краевого правительства Юрия Зубаря.
Защита собиралась обжаловать постановление суда.
Всего ответчиками по иску выступали 65 физических физлиц и предприятий. Среди них, помимо Зубаря, были также бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах занимал пост заместителя краевого министра имущественных и земельных отношений.
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КамчаткаРоссияКамчатский крайЮрий ЗубаревГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Единая Россия
 
 
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