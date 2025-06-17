Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 17.06.2025 (обновлено: 13:46 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/smi-2023237154.html
Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:48:00+03:00
2025-06-17T13:46:00+03:00
рбк (медиагруппа)
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК."Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей", — рассказало издание со ссылкой на пресс-службу компании — разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.По данным F-6, первые попытки атак с использованием SuperCard зафиксировали в мае.Схема была следующей: версии программы SuperCard продавали через даркнет, после чего жертв убеждали установить вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это полезная программа. В результате пострадавшие лишались всех денег со счетов.Как отмечает F-6, приложение SuperCard и его основа (приложение NFCGate) изначально предназначались для мониторинга и анализа NFC-трафика, но позже стали применяться в преступных целях.F6 — российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в Сети.
https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html
https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d36ac836097e250c9b3daee74f5c9f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рбк (медиагруппа), общество, технологии, россия
РБК (медиагруппа), Общество, Технологии, Россия
Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

РБК: мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК.
"Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей", — рассказало издание со ссылкой на пресс-службу компании — разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране
14 июня, 13:40
По данным F-6, первые попытки атак с использованием SuperCard зафиксировали в мае.
Схема была следующей: версии программы SuperCard продавали через даркнет, после чего жертв убеждали установить вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это полезная программа. В результате пострадавшие лишались всех денег со счетов.
Как отмечает F-6, приложение SuperCard и его основа (приложение NFCGate) изначально предназначались для мониторинга и анализа NFC-трафика, но позже стали применяться в преступных целях.
F6 — российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в Сети.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии
9 июня, 13:14
 
РБК (медиагруппа)ОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала