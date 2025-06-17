https://ria.ru/20250617/smi-2023237154.html

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 17.06.2025

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:48:00+03:00

2025-06-17T02:48:00+03:00

2025-06-17T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян, пишет РБК."Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей", — рассказало издание со ссылкой на пресс-службу компании — разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.По данным F-6, первые попытки атак с использованием SuperCard зафиксировали в мае.Схема была следующей: версии программы SuperCard продавали через даркнет, после чего жертв убеждали установить вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это полезная программа. В результате пострадавшие лишались всех денег со счетов.Как отмечает F-6, приложение SuperCard и его основа (приложение NFCGate) изначально предназначались для мониторинга и анализа NFC-трафика, но позже стали применяться в преступных целях.F6 — российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в Сети.

https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html

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рбк (медиагруппа), общество, технологии, россия