https://ria.ru/20250617/smerch-2023334587.html

Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление

Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление - РИА Новости, 17.06.2025

Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление

В Туапсинском районе заметили редкое природное явление, кадры которого опубликовал Telegram-канал Краснодар | Телетайп. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:41:00+03:00

2025-06-17T14:41:00+03:00

2025-06-17T16:11:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

краснодарский край

туапсинский район

анапа

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Туапсинском районе заметили редкое природное явление, кадры которого опубликовал Telegram-канал Краснодар | Телетайп."Жители Туапсинского района сняли на видео смерчи, которые вчера прошли над поселком Новомихайловским", — говорится в сообщении.На сегодня в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. МЧС предупреждает о сильном ливне в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 метров в секунду.Кроме того, есть опасность формирования смерчей над морем на участке Анапа — Магри.

https://ria.ru/20241227/priroda-1991686891.html

краснодарский край

туапсинский район

анапа

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край, туапсинский район, анапа