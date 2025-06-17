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Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление
Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление - РИА Новости, 17.06.2025
Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление
В Туапсинском районе заметили редкое природное явление, кадры которого опубликовал Telegram-канал Краснодар | Телетайп. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:41:00+03:00
2025-06-17T14:41:00+03:00
2025-06-17T16:11:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
анапа
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Туапсинском районе заметили редкое природное явление, кадры которого опубликовал Telegram-канал Краснодар | Телетайп."Жители Туапсинского района сняли на видео смерчи, которые вчера прошли над поселком Новомихайловским", — говорится в сообщении.На сегодня в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. МЧС предупреждает о сильном ливне в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 метров в секунду.Кроме того, есть опасность формирования смерчей над морем на участке Анапа — Магри.
https://ria.ru/20241227/priroda-1991686891.html
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край, туапсинский район, анапа
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район, Анапа
Над морем в Краснодарском крае заметили редкое природное явление
Над морем в Краснодарском крае образовался огромный смерч