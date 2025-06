Серия realme GT 7 поступает в продажу в России

https://ria.ru/20250617/smartfon-2023399225.html

erid: F7NfYUJCUneTRUKnEaSKМОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Realme, новатор технологий, объявляет о старте продаж флагманской серии смартфонов realme GT7 ("ДжиТи7") в России. Линейка включает в себя realme GT7, его специальную версию realme GT7 Dream Edition ("Издание мечты"), созданную в коллаборации с командой Aston Martin Formula One (формула один)®, а также младшую модель — realme GT 7T.Старшая модель серии получила процессор MediaTek Dimensity (линейка систем на чипе) 9400e, а младшая — MediaTek Dimensity 8400-MAX. Кроме того, оба смартфона оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 7000 миллиампер-час в сочетании со сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 ватт, инновационной системой охлаждения IceSence ("Ледяной смысл") с применением графена, а также камерами Sony.Кроме того, бренд представил серию наушников realme Buds Air7 с кейсом из авиационного алюминия, поддержкой LHDC (технология аудиокодека), пылевлагозащитой по стандарту IP55 ("АйПи55") и активным шумоподавлением интенсивностью более 50 децибел. Новинка поступит в продажу позднее.Realme GT7: смартфон на MediaTek Dimensity 9400eRealme GT7 получил новый процессор MediaTek Dimensity (семейство систем на чипе) 9400e, построенный на базе передового 4-нанометрового техпроцесса. Смартфон оснащен 12 Гб оперативной памяти и емким накопителем 256/512 ГБ стандарта UFS 4.0 ("Юэфси 4.0") В популярном тесте производительности AnTuTu ("АнТуТу") смартфон набирает более 2,45 миллиона баллов.В дополнение к передовым характеристикам производительности старшая модель серии получила сенсор основной камеры Sony IMX906 с разрешением 50 мегапикселей и OIS (оптический стабилизатор), который ранее использовался в realme GT7 Pro ("ДжиТи7 Про"). Сенсор имеет 1/1,56-дюймовую матрицу с увеличенным до 1 микрона размером пикселя и диафрагму F/1.88. На каждый пиксель попадает большое количество света, что обеспечивает великолепную детализацию и цветопередачу даже при низком освещении, в том числе ночью. Смартфон способен записывать видео на основную камеру в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в Dolby Vision, 4К 120 кадров и 8К 30 кадров в обычном режиме.В 2Х телеобъективе используется 50 Мп сенсор Samsung S5KJN5, зарекомендовавший себя в прошлогоднем флагмане realme GT6.Фронтальная камера на 32 мегапикселя с сенсором Sony IMX615 размером 1/2,74 дюйма позволяет вести видеосъемку в разрешении до 4К с частотой 60 кадров, что отлично подойдет для творческих блогов.Представленный в ноябре режим "АI-захват движения" был доработан: появилась возможность более быстрой серийной съемки. Смартфон получил и режим подводной съемки, который также был доработан после его дебюта в realme GT7 Pro. Теперь возможно записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 кадров, а LivePhoto ("живые" фотографии) можно создавать в разрешении 2K.Более того, realme GT 7 оснащен полной поддержкой e-SIM (встроенная сим-карта). Благодаря нововведению пользователям больше не придется бояться потерять физическую сим-карту в случае ее необходимой замены в путешествии. Теперь можно хранить несколько e-SIM на смартфоне и выбирать нужную в несколько кликов.Смартфон представлен в двух цветах: "Обсидиан" и "Синий ледник". Кроме того, в продажу поступила специальная версия смартфона realme GT7 Dream Edition, созданная совместно с командой Aston Martin Formula One™.Одержим скоростью: realme x Aston Martin Formula One™Модель GT 7 Dream Edition разработана в сотрудничестве с командой Aston Martin Formula One™. Он отличается особым дизайном: культовым цветом "Aston Martin Зеленый", аэродинамическими линиями на задней панели и объемным двукрылым логотипом, воплощающим дух скорости и роскоши. Эксклюзивная коллекционная коробка содержит буклет с историей коллаборации, стилизованный чехол и скрепку для извлечения лотка сим-карты в виде гоночного автомобиля "Формулы-1".Кроме того, смартфон получил специальный дизайн интерфейса, включающий стилизованные обои, иконки приложений, звуки, анимацию подключения к зарядке и эксклюзивный водяной знак на фото.Версия realme GT7 Dream Edition ограничена на российском рынке лимитированным тиражом в 1500 штук.Технически специальная версия отличается только объемом памяти 16\512 гигабайт.Realme GT 7T: максимальная мощь в сегментеВ отличие от старшей модели серии - realme GT7T - оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8400-MAX. Конфигурации оперативной и постоянной памяти соответствуют старшей модели realme GT7. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 1,8 миллиона баллов.Еще одним отличием стал набор камер смартфона. В качестве основной камеры используется уже другой сенсор — Sony IMX896 с разрешением 50 мегапикселей и OIS. Размер сенсора — 1/1,56 дюйма, диафрагма — F1.88, размер пикселя — 1 микрон. Сенсор хорошо зарекомендовал себя во флагмане номерной серии realme 14 Pro+ и обеспечивает четкость, слабо отличимую от зеркальной камеры, вне зависимости от уровня освещения. Поддерживается запись видео на основную камеру в разрешении 4К с частотой 60 кадров.Рекордная автономностьСерия realme GT7 демонстрирует очередной технологический прорыв бренда. Хотя сверхъемкий аккумулятор и высокая скорость зарядки в одном смартфоне обычно несовместимы ввиду технических ограничений, обе модели серии получили мощное сочетание кремний-углеродной батареи емкостью 7000 миллиампер-час и сверхбыстрой зарядки 120 ватт.Такая комбинация обеспечивает зарядку до 50% за 14 минут и полную зарядку батареи за 42 минуты. Технология обходной зарядки минимизирует нагрев и продлевает срок службы батареи, позволяя активно пользоваться устройством даже в процессе зарядки. Для дополнительной защиты батареи от износа используется специальный чип, который контролирует температуру батареи. Кроме того, этот чип позволяет контролировать работу обходной зарядки, фактически устраняя избыточное тепловыделение. Благодаря такой комбинации емкости, скорости и безопасности батарея 5-звездочную сертификацию TÜV Rheinland (аудиторская компания "Тью Рейлэнд").360° ультимативное охлаждениеВ смартфонах серии используется инновационная система охлаждения с применением технологии IceSense Графен ("Ледяной смысл"). Обычно в качестве дополнительного слоя для теплоотвода между задней крышкой и батареей смартфона используется графит, однако теплопроводность графена в 10 раз выше.Для обеспечения бесперебойной работы устройств без перегрева внутрь крышки был интегрирован специальный графеновый слой, который позволяет более эффективно отводить тепло. Решение позволило увеличить эффективность теплоотвода в 24 раза по сравнению со смартфонами, использующими пластиковые крышки, и в шесть раз по сравнению со смартфонами, использующими стеклянные крышки.У смартфона встроена большая испарительная камера площадью 7700 квадратных миллиметров с использованием теплопроводящего геля. Температура процессора под нагрузкой в среднем на шесть градусов ниже, чем была у GT6, что обеспечивает более стабильный и комфортный игровой процесс или выполнение таких ресурсоемких задач, как съемка видео в высоком разрешении.1,5K AMOLED экранОба смартфона серии realme GT7 получили дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит. Старшая модель использует LTPO AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) матрицу с частотой обновления 1–120 герц, а младшая — AMOLED c частотой 120 герц.Плоский экран выполнен с максимально узкими и симметричными рамками для максимального погружения в контент, а интегрированный ИИ и ШИМ 2160 герц обеспечивают безопасность для зрения пользователя, отметил производитель.ИИ-планировщикОдной из главных особенностей серии realme GT7 является "ИИ-планировщик" (на базе искусственного интеллекта). После активации планировщика двойным касанием ИИ-модель распознает любой контент на экране и автоматически предлагает добавить выявленные события в календарь. Технология помогает пользователям более эффективно управлять своими повседневными задачами, переосмысливая сценарий использования смартфона.Realme Buds Air7Помимо флагманской серии смартфонов, realme также представил новую флагманскую серию наушников realme Buds Air7. Старшая версия, realme Buds Air7 Pro, оснащена функцией активного шумоподавления до 53 децибел и двойным драйвером DAC размером 11+6 мм. Realme Buds Air7, в свою очередь, получили 12,4 миллиметра титановый драйвер с увеличенной на 89% площадью вибрации динамика и активное шумоподавление до 52 децибел. Благодаря передовым драйверам обеспечиваются повышенная глубина, четкость и детализация звука, которые дополняют динамическое усиление басов для более глубокого и многослойного звучания.Наушники поддерживают протокол беспроводной передачи LHDC 5.0 (аудиокодек высокой четкости с низкой задержкой), обеспечивающий скорость передачи 1000 килобит в секунду — втрое большую, чем традиционная беспроводная передача. Частота дискретизации наушников достигает 192 килогерца, благодаря чему пользователь сможет улавливать самые тонкие детали звуков и наслаждаться практически студийным качеством.Автономность была значительно увеличена по сравнению с предыдущим поколением. Realme Buds Air7 Pro способны проработать на одном заряде до 48 часов, а realme Buds Air 7 — до 52 часов. 10 минут зарядки обеспечат 10 часов прослушивания аудио. Надежность батареи также была доработана: спустя 1000 циклов зарядки состояние аккумулятора составит 80%.Качество аудио в серии realme Air7 подтверждается профессиональным сертификатом Hi-Res Audio ("Хай-рез аудио") от компании Sony. Его получают только аудиоустройства высокого класса.Дизайн нового поколения realme Buds Air также был переработан: новинка получила первый в сегменте корпус с элементами, выполненными из авиационного алюминия.Цена и доступность в РоссииRealme GT7 и realme GT 7T доступны в цветах "Обсидиан" и "Синий ледник". Кроме того, доступна версия realme GT 7 Dream Edition в цвете "Aston Martin Зеленый".Все устройства будут доступны с 18 июня в магазинах партнеров realme.Realme GT 7T в конфигурации 12 + 256 гигабайт доступен по цене от 49 999 рублей.Realme GT 7T в конфигурации 12 + 512 гигабайт доступен по цене от 54 999 рублей.Realme GT 7 в конфигурации 12 + 256 гигабайт доступен по цене от 59 999 рублей.Realme GT 7 в конфигурации 12 + 512 гигабайт доступен по цене от 64 999 рублей.Realme GT 7 Dream Edition в конфигурации 16 + 512 гигабайт доступен по цене от 74 999 рублей.Наушники серии realme Buds Air7 поступят в продажу позднее. Модель realme Buds Air7 Pro будет доступна в белом, красном, черном и изумрудном цветах. realme Buds Air7 будут доступны в серебряном, черном, фиолетовом и темно-сером цветах.Цены и доступность будут объявлены позднее.О компании realmeRealme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств, делающих высокие технологии доступными широкому кругу потребителей. Realme стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.Компания была основана в 2018 году Скаем Ли. Во втором квартале 2021 года realme вошел в список шести ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 160 миллионов. В четвертом квартале 2023 года глобальные поставки смартфонов realme превысили 200 миллионов единиц. Компания заняла пятое место по скорости достижения этой отметки.Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В 30 из них компания вошла в топ-5 всего за три года с момента основания. В июле 2022 года, согласно отчету Canalys (Каналис), бренд вошел в топ-3 sell-in (продажа производителем дистрибьютору) по продажам в России.В 2024 году компания объявила о ребрендинге под новым слоганом Make it real (сделай это настоящим). В соответствии с новым духом realme больше сфокусируется на молодых пользователях и нацелится на то, чтобы приносить реальные, очевидные и ощутимые преимущества в их жизнь.

