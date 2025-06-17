https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне

Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне - РИА Новости, 17.06.2025

Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:55:00+03:00

2025-06-17T19:55:00+03:00

2025-06-17T20:34:00+03:00

армения

россия

никол пашинян

самвел карапетян

маргарита симоньян

ташир

армянская апостольская церковь

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о российском предпринимателе, президенте ГК "Ташир" Самвеле Карапетяне, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный"."Эфенди Пашинян, делающий вид, что он радетель всех армян, прямо сейчас в Армении пытается арестовать настоящего радетеля всех армян, Самвела Карапетяна. За то, что он встретился с духовным лидером армян, Католикосом Гарегином II. Раздухарился, как бессмертный", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.Симоньян также опубликовала ссылку на публикацию "Sputnik Армения", в которой приводятся слова Пашиняна про задержание: "Армения и ее законы – это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту"."Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту", - написала Симоньян, комментируя слова Пашиняна.Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html

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