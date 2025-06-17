Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
Симоньян: Пашинян раздухарился, как бессмертный
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о российском предпринимателе, президенте ГК "Ташир" Самвеле Карапетяне, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".
"Эфенди Пашинян, делающий вид, что он радетель всех армян, прямо сейчас в Армении пытается арестовать настоящего радетеля всех армян, Самвела Карапетяна. За то, что он встретился с духовным лидером армян, Католикосом Гарегином II. Раздухарился, как бессмертный", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Симоньян также опубликовала ссылку на публикацию "Sputnik Армения", в которой приводятся слова Пашиняна про задержание: "Армения и ее законы – это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".
"Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту", - написала Симоньян, комментируя слова Пашиняна.
Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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