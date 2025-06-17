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Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим" - РИА Новости, 17.06.2025
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18:42 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shiryaev-2023372997.html
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим"
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим" - РИА Новости, 17.06.2025
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим"
Олег Ширяев, возглавлявший АО "МХК "ЕвроХим" с 2022 года, покинул позиции директора и члена совета директоров, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:42:00+03:00
2025-06-17T18:42:00+03:00
еврохим
экономика
бизнес
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Олег Ширяев, возглавлявший АО "МХК "ЕвроХим" с 2022 года, покинул позиции директора и члена совета директоров, сообщает пресс-служба компании.Отвечать за развитие российского бизнеса группы теперь будет Андрей Ванюшин.Ширяев работал в ЕвроХиме с 2019 года, первоначально – в роли руководителя горнодобывающего дивизиона. С 2021 года фокус в его работе сместился на международные активы: он участвовал в развитии бизнеса в Бельгии, Бразилии, Литве и Казахстане.В 2022 году Ширяев был назначен генеральным директором АО "МХК "ЕвроХим", а в 2023 году – президентом группы, в том числе отвечающим за международную стратегию. Под его руководством в 2024 году был запущен современный завод по производству фосфатных удобрений в Бразилии, а также реализовывался проект по строительству производства серной кислоты и химкомплекса в Казахстане.5 июня он покинул посты директора и члена совета директоров АО "МХК "ЕвроХим".
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еврохим, экономика, бизнес
ЕвроХим, Экономика, Бизнес
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим"

Олег Ширяев закончил работу в АО "МХК "ЕвроХим"

© Фото предоставлено пресс-службой "Еврохим"Олег Ширяев
Олег Ширяев - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Еврохим"
Олег Ширяев
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Олег Ширяев, возглавлявший АО "МХК "ЕвроХим" с 2022 года, покинул позиции директора и члена совета директоров, сообщает пресс-служба компании.
Отвечать за развитие российского бизнеса группы теперь будет Андрей Ванюшин.
Ширяев работал в ЕвроХиме с 2019 года, первоначально – в роли руководителя горнодобывающего дивизиона. С 2021 года фокус в его работе сместился на международные активы: он участвовал в развитии бизнеса в Бельгии, Бразилии, Литве и Казахстане.
В 2022 году Ширяев был назначен генеральным директором АО "МХК "ЕвроХим", а в 2023 году – президентом группы, в том числе отвечающим за международную стратегию. Под его руководством в 2024 году был запущен современный завод по производству фосфатных удобрений в Бразилии, а также реализовывался проект по строительству производства серной кислоты и химкомплекса в Казахстане.
5 июня он покинул посты директора и члена совета директоров АО "МХК "ЕвроХим".
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