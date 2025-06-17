https://ria.ru/20250617/shiryaev-2023372997.html
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим"
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим" - РИА Новости, 17.06.2025
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим"
Олег Ширяев, возглавлявший АО "МХК "ЕвроХим" с 2022 года, покинул позиции директора и члена совета директоров, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:42:00+03:00
2025-06-17T18:42:00+03:00
2025-06-17T18:42:00+03:00
еврохим
экономика
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023370016_0:72:2560:1512_1920x0_80_0_0_123308b64fa7b7532ee9ca79beb12f07.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Олег Ширяев, возглавлявший АО "МХК "ЕвроХим" с 2022 года, покинул позиции директора и члена совета директоров, сообщает пресс-служба компании.Отвечать за развитие российского бизнеса группы теперь будет Андрей Ванюшин.Ширяев работал в ЕвроХиме с 2019 года, первоначально – в роли руководителя горнодобывающего дивизиона. С 2021 года фокус в его работе сместился на международные активы: он участвовал в развитии бизнеса в Бельгии, Бразилии, Литве и Казахстане.В 2022 году Ширяев был назначен генеральным директором АО "МХК "ЕвроХим", а в 2023 году – президентом группы, в том числе отвечающим за международную стратегию. Под его руководством в 2024 году был запущен современный завод по производству фосфатных удобрений в Бразилии, а также реализовывался проект по строительству производства серной кислоты и химкомплекса в Казахстане.5 июня он покинул посты директора и члена совета директоров АО "МХК "ЕвроХим".
https://ria.ru/20250203/evrokhim-1997158641.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023370016_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_73a6aea31351a5fcb5539c7e7f18a19c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврохим, экономика, бизнес
ЕвроХим, Экономика, Бизнес
Олег Ширяев завершил работу в АО "МХК "ЕвроХим"
Олег Ширяев закончил работу в АО "МХК "ЕвроХим"
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Олег Ширяев, возглавлявший АО "МХК "ЕвроХим" с 2022 года, покинул позиции директора и члена совета директоров, сообщает пресс-служба компании.
Отвечать за развитие российского бизнеса группы теперь будет Андрей Ванюшин.
Ширяев работал в ЕвроХиме с 2019 года, первоначально – в роли руководителя горнодобывающего дивизиона. С 2021 года фокус в его работе сместился на международные активы: он участвовал в развитии бизнеса в Бельгии, Бразилии, Литве и Казахстане.
В 2022 году Ширяев был назначен генеральным директором АО "МХК "ЕвроХим", а в 2023 году – президентом группы, в том числе отвечающим за международную стратегию. Под его руководством в 2024 году был запущен современный завод по производству фосфатных удобрений в Бразилии, а также реализовывался проект по строительству производства серной кислоты и химкомплекса в Казахстане.
5 июня он покинул посты директора и члена совета директоров АО "МХК "ЕвроХим".