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Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность - РИА Новости, 17.06.2025
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07:46 17.06.2025 (обновлено: 07:47 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/sheynbaum-2023254175.html
Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность
Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность - РИА Новости, 17.06.2025
Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, находящаяся в Канаде на саммите G7, обратилась к гражданам своей страны в регионе Ближнего Востока с просьбой соблюдать... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:46:00+03:00
2025-06-17T07:47:00+03:00
в мире
израиль
иран
мексика
клаудия шейнбаум
g7
обострение отношений сша и ирана
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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, находящаяся в Канаде на саммите G7, обратилась к гражданам своей страны в регионе Ближнего Востока с просьбой соблюдать усиленные меры безопасности на фоне взаимных обстрелов Израиля и Ирана. "В связи с текущими обстоятельствами на Ближнем Востоке просим всех мексиканцев следовать указаниям местных властей и соблюдать максимальные меры предосторожности", - написала президент в своем Telegram-канале. По словам Шейнбаум, на данный момент все граждане Мексики, зарегистрированные в регионе, находятся в безопасности и поддерживают связь с посольствами Мексики в Иране и Израиле. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/yaponiya-2023251495.html
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в мире, израиль, иран, мексика, клаудия шейнбаум, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Израиль, Иран, Мексика, Клаудия Шейнбаум, G7, Обострение отношений США и Ирана
Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность

Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране к максимальной предосторожности

© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, находящаяся в Канаде на саммите G7, обратилась к гражданам своей страны в регионе Ближнего Востока с просьбой соблюдать усиленные меры безопасности на фоне взаимных обстрелов Израиля и Ирана.
"В связи с текущими обстоятельствами на Ближнем Востоке просим всех мексиканцев следовать указаниям местных властей и соблюдать максимальные меры предосторожности", - написала президент в своем Telegram-канале.
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По словам Шейнбаум, на данный момент все граждане Мексики, зарегистрированные в регионе, находятся в безопасности и поддерживают связь с посольствами Мексики в Иране и Израиле.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИзраильИранМексикаКлаудия ШейнбаумG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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