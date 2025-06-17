https://ria.ru/20250617/sheynbaum-2023254175.html

Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность

Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность - РИА Новости, 17.06.2025

Шейнбаум призвала мексиканцев в Израиле и Иране соблюдать предосторожность

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, находящаяся в Канаде на саммите G7, обратилась к гражданам своей страны в регионе Ближнего Востока с просьбой соблюдать... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:46:00+03:00

2025-06-17T07:46:00+03:00

2025-06-17T07:47:00+03:00

в мире

израиль

иран

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клаудия шейнбаум

g7

обострение отношений сша и ирана

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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, находящаяся в Канаде на саммите G7, обратилась к гражданам своей страны в регионе Ближнего Востока с просьбой соблюдать усиленные меры безопасности на фоне взаимных обстрелов Израиля и Ирана. "В связи с текущими обстоятельствами на Ближнем Востоке просим всех мексиканцев следовать указаниям местных властей и соблюдать максимальные меры предосторожности", - написала президент в своем Telegram-канале. По словам Шейнбаум, на данный момент все граждане Мексики, зарегистрированные в регионе, находятся в безопасности и поддерживают связь с посольствами Мексики в Иране и Израиле. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/yaponiya-2023251495.html

https://ria.ru/20250617/koreya-2023248986.html

https://ria.ru/20250617/kitay-2023243367.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, мексика, клаудия шейнбаум, g7, обострение отношений сша и ирана